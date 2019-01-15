Тысячи поляков вышли на улицы из-за убийства мэра Гданьска

Дата публикации: Вчера, 09:27 Просмотрено: 163

Тысячи людей вышли на улицы Польши после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает местный телеканал TVN24.

Акции в знак протеста против насилия прошли в Варшаве, Гданьске, Кракове и других городах страны. Поляки приносили свечи и баннеры с надписями «Остановим ненависть!».

Председатель Европейского совета Дональд Туск прилетел в Гданьск, где он родился и вырос, вечером 14 января. Он присоединился к стихийному митингу, чтобы почтить память Адамовича.

Президент Польши Анджей Дуда с женой посетили мессу в Варшавском соборе, которую провели в память об убитом политике. На богослужение пришел премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, а также многие министры и депутаты.

Мэр Гданьска Павел Адамович умер 14 января после нападения. Он провел почти сутки на операционном столе после того, как получил ножевые ранения в область сердца во время благотворительного концерта. Состояние мэра было крайне тяжелым, ему перелили 20 литров крови.

Преступник ворвался на сцену и ударил Адамовича ножом несколько раз. Во время нападения мужчина кричал, что он отсидел тюремный срок по ложному обвинению, а в заключении «подвергался пыткам». Позднее выяснилось, что преступник — 27-летний местный житель Стефан В., ранее привлекавшийся к ответственности за ограбления четырех банков.

Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. На очередных выборах в 2018-м он выдвигался от собственной ассоциации «Все для Гданьска» и победил во втором туре.

lenta.ru