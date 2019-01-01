Трамп продолжает оправдываться из-за "фейковой" новости про его секретные переговоры с Путиным

Дата публикации: Вчера, 09:18 Просмотрено: 142

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что предположения СМИ о том, будто он стремился скрыть детали своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, лишены оснований. "Я ничего не знаю об этом. Все это - фейковые новости", - сказал американский президент.

Так он прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что Трамп якобы пытался скрыть ряд фактов о переговорах с Путиным, которые состоялись в Хельсинки в 2018 году.

"Эти переговоры были успешными", - добавил Трамп, слова которого приводит "Интерфакс".

Лидер США также отметил, что часто проводит переговоры с глазу на глаз с иностранными лидерами. В частности, он назвал председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Японии Синдзо Абэ. "В этом нет ничего удивительного", - добавил Трамп.

По его мнению, критиков почему-то интересуют именно его переговоры с Путиным. "У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но, когда дело касается Путина, они говорят: "О чем они беседовали?" Мы говорили об очень позитивных вещах", - сказал Трамп.

Трамп считает, что ему мстят за увольнение главы ФБР

Президент США также предположил, что проверку его благонадежности в ФБР, о которой написала пресса, инициировали сторонники уволенного им в мае 2017 года с поста директора этого ведомства Джеймса Коми, передает ТАСС. "Думаю, они его начали, поскольку я уволил Коми. Для страны это (увольнение Коми. - Прим. ТАСС) было отличной вещью. Так что лица, которые вели это расследование, - это пойманные [с поличным], известные негодяи. Видимо, можно использовать и фразу "нечистые на руку копы", - сказал Трамп, беседуя с работниками прессы на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в Новый Орлеан (штат Луизиана).

При этом он заверил, что считает "отличными людьми" рядовых сотрудников Федерального бюро расследований США. Им "неловко за собственное [прежнее] руководство", убежден руководитель американской администрации.

Трамп также намекнул, что в ФБР возможна новая чистка рядов в связи с появлением нынешних откровений о проведении этой спецслужбой его проверки. "Насколько я помню, к настоящему времени [в ФБР] было уволено 12 человек [из руководящего состава]. И если посмотреть на происходящее, то уйдут и другие", - отметил хозяин Белого дома. Одна из основных функций ФБР - это контрразведка.

Как сообщила в пятницу газета The New York Times, ФБР после отставки Коми негласно начало проверку относительно того, действует ли Трамп в интересах России и против Соединенных Штатов. По данным газеты, у руководства и оперативных сотрудников ФБР еще во время предвыборной кампании 2016 года появились подозрения по поводу связей Трампа с Россией. Однако было решено подождать с началом расследования, потому что в бюро не были уверены в том, как следует подойти к проверке такой значимости и масштаба. Обстоятельства освобождения Коми от должности якобы убедили его подчиненных в необходимости начала следственных мероприятий.

Тема контактов Трампа с президентом РФ в последние дни активно обсуждается не только в американских СМИ, но и в Конгрессе. В частности, в понедельник сотрудники аппаратов двух комитетов Конгресса США рассмотрят возможность вызова для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на российско-американских встречах в верхах в Гамбурге и в Хельсинки. По данным прессы, такую возможность изучают с привлечением юристов из аппарата комитета Палаты представителей по иностранным делам и комитета Палаты представителей по разведке, передает ТАСС.

Они рассмотрят юридические аспекты вызова в Конгресс переводчицы из Госдепартамента США Марины Гросс, присутствовавшей на встрече лидеров двух стран в Хельсинки летом прошлого года и еще одного не названного по имени переводчика, присутствовавшего на встрече в Гамбурге в 2017 году.

Вопрос был поднят после того, как газета The Washington Post сообщила 12 января, что Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности. В том числе он скрыл их и от членов своей администрации, уточнило издание.

В качестве примера газета сообщила со ссылкой на источники, работавшие тогда в Белом доме, что после беседы Трамп не только дал указание работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе беседы.

Сам Трамп опроверг информацию газеты. "Это была грандиозная беседа, я ничего не держу под полой", - заявил президент.

С началом работы 3 января Конгресса США нового созыва, где демократы получили большинство в Палате представителей, некоторые из конгрессменов высказывали опасения по поводу того, что вызов переводчиков будет представлять серьезное нарушение протокола. Они утверждали, что, если такой прецедент будет создан, то у президентов США в будущем могут возникнуть проблемы при проведении встреч с лидерами других государств. Они также отмечали, что юристы из аппарата Белого дома могут сослаться на то, что права президента как главы исполнительной власти в стране могут распространяться и на переводчиков.

Телекомпания ABC привела мнение бывшего сотрудника аппарата Совета национальной безопасности в администрации Барака Обамы Бретта Брюена, который считает вызов переводчиков для дачи показаний о встрече в верхах крайне необычным шагом, но - в пределах полномочий Конгресса. "Я не помню случая, чтобы переводчику направлялась повестка с вызовом на слушания в Конгресс, - отметил он. - Но в то же время не вижу, почему их нельзя вызывать, как и любого другого чиновника".

www.newsru.com