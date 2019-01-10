Глава Минфина США обещал продолжить удушение РФ санкциями, но в конгрессе ждут конкретных жестких шагов

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США продолжат проводить жесткую санкционную политику в отношении России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга с членами палаты представителей конгресса по вопросу снятия рестрикций с компаний, связанных с Олегом Дерипаской.

"Нынешняя администрация [США] более жесткая по отношению к России и ввела больше санкций против России, чем прежние [администрации], и мы будем продолжать это делать", - приводит слова министра The Hill.

По мнению Мнучина, Минфин США "сделал все возможное" для создания "эффективных санкционных программ". Так руководитель финансового ведомства прокомментировал опасения конгрессменов по поводу снятия с России санкций.

Кроме того, Мнучин заявил, что администрация президента рассмотрит возможность передвинуть сроки запланированного снятия санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". По его словам, Минфин хочет быть уверенным, что "конгресс имеет соответствующее количество времени для рассмотрения этого вопроса".

Однако демократам не понравилось выступление Мнучина. "Боюсь, что это вершина айсберга отмены режима санкций [введенного против России]", - сказал после брифинга демократ Раджа Кришнамурти, добавив, что "очень обеспокоен" тем, что узнал от министра, отмечает ТАСС.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси также раскритиковала выступление Мнучина о снятии санкций с En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Она назвала его выступление по отмене санкций в отношении компаний Дерипаски "тратой времени законодателей", передает Politico.

"Я не в восторге, потому что здесь находится министр финансов, но он почти ничего не сказал", - заявила Пелоси после брифинга Мнучина. По ее словам, это был "один из худших секретных брифингов (…) администрации Трампа".

"Он ответил на несколько вопросов, но не предоставил свидетельств. У них был брифинг по разведке, а затем они прочитали документ, который не имел секретности, тратя время членов конгресса", - пояснила спикер палаты представителей.

Между тем Мнучин заявил, что ответил на все вопросы. "Я был несколько шокирован оценкой, поэтому я просто прокомментирую, я пришел сюда добровольно через два дня после того, как ко мне обратились с просьбой", - подчеркнул министр финансов США, отмечает "Интерфакс".

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф рассказал, что Мнучину не удалось снять опасения законодателей. Демократ Джим Хаймс сказал Politico, что "так и не услышал четкого объяснения, почему именно сейчас" необходимо снимать с компаний санкции.

Во вторник, 8 января, председатели семи комитетов палаты представителей призвали Мнучина провести брифинг для членов конгресса и "отложить вступление в силу решения о прекращении действия санкций до тех пор, пока у членов [конгресса] не останется вопросов". Они попросили обосновать снятие санкций с компаний Дерипаски, чтобы удостовериться, что такая мера оправдана.

Конгрессмены указывали, что в связи с предполагаемой попыткой РФ вмешаться в выборы США и ее "другими враждебными действиями" у них есть ряд опасений по поводу соглашения, которое США достигли с Дерипаской.

Власти США 6 апреля прошлого года объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

В середине декабря Минфин США уведомил Конгресс о том, что намерен снять санкции с трех компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, так как тот согласился снизить контроль в En+ до 44,95%.

При этом, как отмечалось, сам Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы будут заморожены. "Мы подчеркиваем, что Дерипаска остается под санкциями и продолжит находиться в списке SDN. Вся его собственность и доли владения, включая юридические лица, в которых его доля составляет 50% и более, останутся заблокированными", - говорилось в сообщении Минфина США. При этом доля участия Дерипаски в En+ будет снижаться в результате сделки по реструктуризации, посредством чего швейцарская компания Glencore или ее дочерняя компания произведут обмен акциями "Русала" на прямую долю участия в En+. "Конечным результатом этих корпоративных транзакций станет значительное сокращение доли владения Дерипаски в En+", - отмечается в документе. Прямой или косвенный перевод средств Дерипаске не предполагается.

Отметим, за последние месяцы представители администрации Вашингтона неоднократно заявляли, что США продолжат вводить санкции против России.

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