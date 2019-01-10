Лукашенко: Москва может потерять "единственного союзника" на западном направлении

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении, если стороны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, передает ТАСС.

"Не надо считать, что это катастрофа", - сказал президент на совещании по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходам к дальнейшему развитию интеграционных направлений, имея в виду отсутствие договоренностей c Москвой.

"Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - отметил глава Белоруссии. В этой связи он еще раз призвал правительство искать другие надежные источники, которые позволят компенсировать потери, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России.

"Но хочу предупредить - о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, - предупредил Лукашенко. - Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени". Белорусский президент также подчеркнул, что заработать дополнительные 400 млн долларов для Белоруссии не проблема. "По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под 80 млрд долларов. Что тут за проблема? Нет такой", - отметил белорусский лидер

В четверг Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти через прибалтийские порты. Он сообщил об этом в четверг на совещании по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходам к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны, то с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. По словам президента, в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего Белоруссия сможет покупать нефть для последующей переработки не только у РФ.

Лукашенко отметил, что для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. "Этот вопрос у нас всегда в "горячем" резерве. "На сегодняшний день наиболее премиальна, конечно, российская нефть. Но из года в год она будет терять премиальность, приходить к мировой цене," - напомнил он.

"Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане", - сказал президент.

В конце 2018 года Лукашенко и президент России Владимир Путин несколько раз проводили переговоры, темой которых была дальнейшая интеграция России и Белоруссии, а также последствия налогового маневра в России, напоминает РБК.

Дело в том, что с 2019 по 2024 год в РФ планируется снижение экспортной пошлины до нуля. Белоруссия настаивает на компенсации, так как из-за налогового маневра Минск будет покупать нефть у России по завышенной цене, что обернется потерями в 10 млрд долларов в последующие шесть лет.

Белорусский лидер перед одной из встреч с Путиным в декабре отказался называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.

В ответ первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоговый маневр - внутреннее дело России, а Белоруссии ничего не обещали.

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