Прокурор требует ужесточить наказание директору нарвского детсада Татьяне Корелиной

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Вируская окружная прокуратура требует в Тартуском окружном суде ужесточить наказание директору нарвского детского сада "Красная шапочка" Татьяне Корелиной, которую суд первой инстанции признал виновной в подделке документов. Сама Корелина настаивает на своем оправдании.

Татьяна Корелина на фоне Таллинна. Автор: Facebook

Как подтвердили rus.err.ee в окружном суде, адвокат Татьяны Корелиной подал апелляцию на решение Вируского уездного суда, требуя его отмены и вынесения оправдательного приговора.

Изменить приговор суда первой инстанции по части наказания потребовала и прокуратура. Она ходатайствует о том, чтобы Корелина была наказана денежным взысканием в размере 350 дневных ставок. В качестве дополнительного наказания прокуратура просит установить и в отношении Корелиной 18-месячного запрета на работу в качестве должностного лица в государственных или местных органах власти.

"Дело сейчас находится на рассмотрении в Тартуском окружном суде. Оно рассматривается в порядке письменного производства. Окружной суд огласит свое решение не позднее 31 января", - сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.

Напомним, в июне 2018 года Вируский уездный суд признал директора нарвского детского сада Татьяну Корелину (48) виновной в подделке документов и наказал ее денежным взысканием в размере 200 дневных ставок, то есть 3120 евро.

У Корелиной есть право заплатить штраф в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в силу. Также Корелина должна будет покрыть судебные издержки в размере 750 евро.

Однако суд не согласился с предложением прокуратуры назначить дополнительное наказание, установив Корелиной 18-месячный запрет на работу в качестве должностного лица в государственных или местных органах власти.

Суд принял во внимание, что Корелина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, и её вина не столь велика, поэтому штрафа достаточно для выполнения задач наказания.

Прокуратура требовала наказать Корелину денежным взысканием в размере 350 дневных ставок или 5460 евро. В качестве дополнительного наказания прокуратура ходатайствовала об установлении в отношении Корелиной 18-месячного запрета на работу в качестве должностного лица в государственных или местных органах власти.

Защитник Татьяны Корелиной Александр Гамазин потребовал оправдать обвиняемую. Сама Татьяна Корелина также не признала себя виновной.

Обвинение

Согласно обвинению, в 2016 году Корелина организовала для работников детского сада учебную поездку, по итогам которой педагоги получили сертификаты об участии в мероприятии.

Позднее выяснилось, что документы, выданные на основании представленных Корелиной данных, получили и лица, которые в обучении не участвовали.

Прокуратура усмотрела в этом нарушение закона.

Как писал в январе 2017 года портал rus.err.ee, в ноябре 2016 года состоялась учебная поездка 11 работников детского сада "Красная шапочка" на "Полярную мызу" в Кукрузе. Не все учителя из составленного заранее списка смогли принять участие в поездке. Их заменили коллеги. Однако получившие впоследствии сертификаты об обучении педагоги, которые не ездили на учебу, заподозрили, что их подписи были подделаны и обратились в прокуратуру.

Директор детского сада Татьяна Корелина тогда пояснила rus.err.ee, что изменить составленный заранее список участников оказалось невозможно, а регистрационные листы на месте были уже заполнены. "Когда мы обратили на это внимание, нам сказали, что это пустая формальность, можно поставить подпись под любую фамилию. Мы так и сделали. В результате - сертификаты были выписаны на имена тех, кто зарегистрировался заранее."

Источник: rus.err.ee