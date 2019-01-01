Дата публикации: Вчера, 17:29 Просмотрено: 145

Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар вышла из партии "Эстония 200".

Ирене Кяосаар. Автор: Сергей Степанов/ERR

Кяосаар сказала порталу ERR Uudised, что поводом к ее уходу из партии послужила акция с плакатами, которую "Эстония 200" провела в понедельник.

"Происходящий сейчас в обществе процесс очевидно показывает, что политика и ежедневная работа, особенно в сфере интеграции, которая основывается на очень чувствительных национальных отношениях, несовместимы. Вероятно, я была наивной, предприняв попытку пойти в политику, полагая, что это добавит мне способности еще больше развивать эту сферу. Сейчас я вижу, что вовлечение в политику будет мешать моей ежедневной работе", – сказала Кяосаар.

В понедельник, 7 января, партия "Эстония 200" разместила на трамвайной остановке "Хобуяама" в центре Таллинна плакаты с одинаковыми надписями на русском и эстонском языках "Здесь только для русских" и "Здесь только для эстонцев". Представители партии в тот день игнорировали запросы журналистов о том, кто стоит за этой рекламой.

Во вторник председатель партии Кристина Каллас созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что партия хотела таким образом обратить внимание на "сегрегацию".

Ирене Кяосаар вступила в "Эстонию 200" 3 ноября в день учредительного съезда, когда было принято решение о создании партии.

Источник: rus.err.ee