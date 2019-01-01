Дата публикации: Сегодня, 09:25 Просмотрено: 71

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Американский тяжелый беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, более трех часов курсировал у побережья Крыма и Краснодарского края. В ходе выполнения задания он также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива.

В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью полуострова на расстояние около 33 км. При этом морскую границу, установленную Россией после присоединения полуострова Крым в 2014 году, он не нарушал.

Перед подлетом к Черноморскому побережью России в районе Крыма американский дрон в течение семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, не менее восьми раз приближался на расстояние около 45-60 км к российской границе, в частности, в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Согласно имеющимся данным, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива 25 ноября американские разведывательные самолеты стали регулярно совершать многочасовые полеты вблизи Крыма, Приазовья, Керченского пролива. В них задействованы самолеты RC-135, тяжелые дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon.

Нередко фиксируются полеты сразу двух самолетов. Кроме того, у морских границ России на Черном море стали часто появляться и британские разведчики RC-135.

В ряде случаев российские военные пытаются помешать таким разведывательным полетам. В ноябре США были обеспокоены "небезопасным" перехватом своего самолета-разведчика над нейтральными водами Черного моря. "Контакт был небезопасным в связи с тем, что истребитель Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского самолета, создав угрозу для него и его экипажа. Истребитель Су-27 затем совершил второй пролет перед EP-3 по его курсу", - говорилось в сообщении пресс-службы ВМС США в Европе и Африке.

Несколькими днями ранее Франция и Германия обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ в небе Украины. В результате связь с дроном была потеряна. Перед этим беспилотник "выследил" вблизи границы подозрительную колонну грузовиков и ЗРК.

В минувшее воскресенье вечером в акваторию Черного моря вошел американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)).

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, - сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лиса Франчетти. - Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США".

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Пытливый" будет выполнять комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока ВМС США "Форт Макгенри".

По данным российского оборонного ведомства, в настоящее время "Форт-Макгенри" находится с визитом в румынском порту Констанца.

www.newsru.com