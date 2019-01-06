Телеканал BFM отказался освещать протесты "желтых жилетов" после избиения своих сотрудников и их телохранителей

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Сотрудники французского телеканала BFM отказались в понедельник освещать в прямом эфире акции "желтых жилетов" в знак протеста против нападений на журналистов. Пока не ясно, сколько продлится этот бойкот.

В минувшую субботу, 5 января, во время очередной акции "желтых жилетов" в Руане группа журналистов BFM и их телохранители были избиты. Еще одна журналистка телеканала получила ранение ноги при взрыве петарды во время протестов на Елисейских полях в Париже, пишет Le Figaro.

Ассоциация французских журналистов осудила нападения на работников СМИ. Демонстрантов призвали осознать ответственность за происходящее и пресекать действия "зверей, для которых свобода СМИ не значит ничего".

Между тем буквально в воскресенье, 6 января, вокруг BFM TV и его работе по освещению протестных акций разразился скандал. Одна из представительниц "желтых жилетов" Ингрид Левавассер отказалась принять предложение канала и выступить в телепередаче за вознаграждение в 150 евро. Женщина отказалась от эфира после того, как ей стали поступать угрозы, а в интернете появились призывы расправиться с ней.

В Ассоциации журналистов предположили, что предложение BFM, поступившее активистке "желтых жилетов", могло нарушить журналистскую этику. Там также увидели в действиях телеканала возможную попытку попиариться на острой политической теме, пишет L'Obs.

По итогам манифестаций 5 января были задержаны 345 человек, из них около 280 человек были заключены под стражу. Также в понедельник стало известно о задержании спортсмена-боксера, подозреваемого в нападении на сотрудников жандармерии во время столкновений в центре Парижа 5 января. Мужчина добровольно сдался властям, после чего был помещен под стражу, собщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Человек, который жестоко нападал в субботу на жандармов на мосту Леопольда-Седара-Сенгора,предстал перед следователями, - написал Кастанер в своем микроблоге Twitter. - Он был немедленно помещен под стражу и ответит за свои деяния перед правосудием". В своем сообщении министр не стал раскрывать личные данные задержанного.

В свою очередь девушка, которая называет себя родственницей 37-летнего бывшего профессионального боксера Кристофа Деттинжера, опубликовала видеообращение чемпиона Франции-2007, который признается, что это он напал на стражей порядка. "Он не преступник, он простой "желтый жилет", который хочет защищать свою страну ради будущего своих детей", - гласит подпись к ролику, который за час собрал свыше 130 тысяч просмотров.

"Тогда моего друга, меня и мою жену травили [слезоточивым] газом, и в тот момент ярость взыграла во мне, - пояснил Деттинжер свой поступок. - Да, я плохо отреагировал, но я защищался". На видео он обещает "завтра", то есть в понедельник, сдаться властям и призывает всех сторонников движения "желтых жилетов" выражать протест мирным путем.

Деттинжер добавил, что является обычным гражданином, который работает и живет от зарплаты до зарплаты.

Ранее в сети распространилось видео с протестов в Париже, на котором мужчина крепкого телосложения в темной куртке без желтого жилета бьет кулаками жандарма, защищенного щитом, шлемом и нагрудником. Удары он наносит преимущественно в голову. При этом страж порядка пытается отбиваться, нанося удары дубинкой, но отступает назад. На другом видео видно, как этот же мужчина ногами бьет полицейского, лежащего на земле. В связи с данным инцидентом пострадавшие стражи порядка подали жалобы, передает ТАСС.

Акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября. Они проводились по субботам. Сначала люди выступали против повышения цен на топливо. Однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Беспорядки происходили, в частности, в районе Елисейских полей и площади Трокадеро, после чего власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее. Кроме того, французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

30 декабря по Франции прокатилась седьмая волна манифестаций "желтых жилетов", которые теперь, помимо отмены повышения тарифов на автомобильное топливо и введения налогового моратория, требуют отставки главы государства и проведения "референдумов гражданской инициативы" для утверждения новых законов.

4 января французские стражи порядка, применив слезоточивый газ, смогли помешать попытке участников протеста заблокировать подъездные пути к двум нефтехранилищам в окрестностях Тулузы. 5 января по стране прокатилась восьмая волна протестов, которая во многих городах, в том числе в Париже, сопровождалась поджогами и стычками манифестантов с полицейскими.

В МВД сообщили, что всего в этот день 50 тысяч человек приняли участие в манифестациях во Франции.

Между тем 7 января поддержку "желтым жилетам" выразил вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо. "Желтые жилеты, не сдавайтесь. Из Италии мы следим за вашей борьбой с первого дня вашего появления. Мы знаем, что питает ваш дух и почему вы решили выйти на улицы, чтобы заставить вас услышать", - написал политик на интернет-странице правящего "Движения "5 звезд", лидером которого он является.

"Движение "5 звезд" готово дать вам свою поддержку в случае необходимости", - добавил он.

Ранее представители итальянской партии утверждали, что их приход к власти позволил избежать подобного уличного протестного движения в Италии. При этом лидер коалиционной правящей партии "Лига" Маттео Сальвини отметил, что разделяет право людей протестовать против тех, кто ими управляет, но "жестко и решительно осуждает любое насилие".

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