Глава КНР выступил против независимости Тайваня, которая "идет вразрез с ходом истории", и не исключил применения военной силы

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что независимость Тайваня не является приемлемым вариантом для Китая и ведет в тупик. С таким заявлением он выступил на собрании, посвященном 40-летию "Обращения к тайваньским соотечественникам".

"Независимость Тайваня идет вразрез с течением истории и приведет в тупик", - сказал Си Цзиньпин (цитата по ТАСС). По его словам, "китайцы не воюют с китайцами", а "мирное воссоединение Китая как в интересах китайского народа на материковой части, так и соотечественников через Тайваньский пролив".

Китайский лидер уточнил, что воссоединение Тайваня с Китаем не нанесет ущерба законным интересам обеих сторон, включая экономические интересы Тайваня. Напротив, это объединение должно стимулировать развитие, процветание и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, а также внесет значимый вклад в построение сообщества с единой судьбой и в развитие прогресса человечества.

"Мы все из одной семьи. Вопросы пересечения [Тайваньского] пролива являются внутренними делами и, естественно, должны решаться путем взаимного обсуждения и консультаций между нами", - заявил Си Цзиньпин, отметив, что мирное взаимодействие должны поддерживать обе стороны.

В то же время глава КНР допустил возможность применения Пекином силы. "Мы не обещаем отказаться от применения военной силы и сохраняем за собой выбор применить все необходимые меры, направленные против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов и сепаратистских движений, выступающих за "независимость Тайваня", - приводит его слова РИА "Новости".

Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь в новогоднем обращении заявила о неготовности отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР, пишет Deutsche Welle.

Тайвань - остров в Тихом океане, в 150 км от восточного берега материковой части Китая. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, частично признанной Китайской Республикой. Пекин считает остров одной из провинций Китая. Россия и другие страны мира признают Тайвань неотъемлемой частью КНР.

В 2005 году Высший законодательный орган КНР принял "Закон о предотвращении раскола страны", в котором впервые была юридически закреплена возможность применения военной силы в отношении Тайваня, если все мирные возможности для воссоединения материка с островом будут исчерпаны.

В январе 2018 года власти Тайваня заявили о растущей угрозе военного вторжения Китая. Признаком такой угрозы на острове называли участившиеся учения, проводимые Пекином вблизи Тайваня.

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