В Магнитогорске извлечено из-под завалов тело 38-го погибшего

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Еще одна жертва взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске извлечена из-под завалов, передает"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Извлечено тело 38-го погибшего, это женщина", - сказали в ведомстве. Таким образом, на данный момент остается неизвестной судьба трех человек.

Правительство Челябинской области в четверг объявило, что похороны 16 погибших пройдут в ближайшие четыре дня. "По похоронам: завтра - шесть человек, 5 января - девять, 7 января - один", - сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Секретарь Челябинской епархии, священник Лев Баклицкий пояснил ТАСС, что общей панихиды не будет. "Семьи погибших сами выбирают, где они будут прощаться с родственниками: в храме или в ритуальных залах. Насколько мне известно, ритуальные залы будут представляться бесплатно. Епархия, все священнослужители, само собой, ни копейки не возьмут", - сказал представитель епархии.

Состояние спасенного в Магнитогорске 10-месячного Вани Фокина немного улучшилось за ночь. Отмечается нормализация лабораторных показателей, ночь младенец провел спокойно, сообщили врачи в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет региональное правительство семьям погибших и пострадавшим при обрушении: 1 млн рублей - членам семей погибших, 400 тыс. рублей - гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью и 200 тыс. рублей - получившим легкий вред здоровью. В пресс-служба правительства Челябинской области сообщили, что выплаты семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда начнутся уже в четверг, граждане получат индивидуальное приглашение.

Обрушение подъезда дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, однако местные издания накануне вечером сообщили, что это мог быть теракт. Обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом автомобиля "Газель", в котором погибли три человека. В этой машине якобы были трое предполагаемых террористов.

В Сети появилось и видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба, взрывы и вновь стрельба. Сообщалось, что силовики подозревали, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов.

Однако официальные власти опровергают наличие какой-либо связи между взрывом дома и взрывом "Газели". Челябинский губернатор Борис Дубровский назвал это слухом.

"Дождитесь формального комментария и не распространяйте слухи, пожалуйста... Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят, как связывают их блогеры всякие, а все вообще по-другому. Традиционно все по-другому. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы помочь людям, которые пострадали в этой трагедии", - сказал он, отвечая на вопрос об инциденте с возгоранием автомобиля 1 января в Магнитогорске.

Следственный комитет также выступил с официальным опровержением: никаких взрывчатых веществ, их компонентов или ее следов на месте обрушения части дома не было обнаружено.

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