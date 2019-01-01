Стратегическое командование США извинилось за новогоднюю шутку про бомбежку Нью-Йорка

Дата публикации: Вчера, 09:49 Просмотрено: 217

Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за шутку в соцсетях о том, что оно готово при необходимости сбросить на Таймс-сквер в Нью-Йорке нечто "гораздо, гораздо большее, чем новогодний шар".

Твит с сомнительной шуткой был размещен в сети микроболов ведомства за полчаса до полуночного спуска на Таймс-сквер освещенного новогоднего шара, который знаменует начало нового года, передает Reuters. В твите было опубликовано видео, на котором показан бомбардировщик B-2, сбрасывающий бомбы, а затем - взрывы на земле.

Шутка вызвала множество критических комментариев и вскоре была удалена, а вместо нее появилось извинение.

"Наш предыдущий новогодний твит был бестактен и не отражал наши ценности. Мы приносим извинения. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников", - говорится в новом сообщении командования в Twitter. Однако скриншот первоначального сообщения сохранили некоторые пользователи интернета, он опубликован в Сети.



По традиции, каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени шар времени, расположенный на здании 1 на Таймс-сквер в Нью-Йорке, спускается по флагштоку с 23-метровой высоты. Нижней точки он достигает в полночь, и это символизирует наступление Нового года. Первый шар спускался в 1907 году, с тех пор традиция не нарушалась, за исключением 1942 и 1943 года. На спуск шара собираются посмотреть до миллиона зрителей, по телевидению за церемонией следят до миллиарда человек.

Отметим, Миноброны РФ пошло еще дальше, выпустив календарь "Армия России" на 2019 год с шутками про ядерный апокалипсис и тайное оружие. На страницах календаря изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждую фотографию сопровождает шутливое описание. Страница "Январь" украшена пусковой установкой с баллистической ракетой и надписью "Доставка грузов в любую точку мира", намекающей на ядерный удар по любому месту Земного шара.

Российское оружие, уничтожающее противника в небе, на земле и под водой, в комментариях к фотографиям сравнивается с электровафельницей или музыкальными инструментами. Завершается календарь страницей со снимком артобстрела, который авторы описывают как приятное новогоднее торжество, а рвущиеся боеприпасы представлены как "новогодние игрушки, свечи и хлопушки".

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