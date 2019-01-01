Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло

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Количество погибших при обрушении части дома в Магнитогорске Челябинской области увеличилось до девяти человек. Пятеро из них уже опознаны, доложил представитель Главного управления МЧС по Челябинской области главе МЧС России Евгению Зиничеву.

Как сообщается в официальном канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в мессенджере Telegram, семеро погибших, тела которых обнаружены на месте взрыва - совершеннолетние.

"По данным на 7:00 (по московскому времени) с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пятеро - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Позже стало известно об обнаружении тела восьмого погибшего.

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"Нашли тело восьмого погибшего, но пока не извлекли. Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребенок", - пояснили в оперативном штабе. Позднее тело погибшего, которым оказалась женщина, удалось извлечь. Затем спасатели наткнулись на еще одно тело.

"Сейчас извлекают девятый, который был визуально обнаружен, труп женщины. Извлекают, но пока не все получается", - сказал вечером во вторник представитель оперативного штаба.

По последним сведениям МЧС, местонахождение 32 человек установить не удалось.

Спасенный из-под завалов 13-летний мальчик находится в состоянии средней тяжести. "На данный момент у него сотрясение головного мозга, ушибы, обморожения ступней 1-й и 2-й степени. Состояние стабильное, наблюдается положительная динамика", - сказал врач-реаниматолог Максим Курятников.

По его словам, ребенок пробудет в больнице от одной до трех недель.

Путин подарил выжившему мальчику ноутбук

13-летний мальчик, которого извлекли из-под завалов после взрыва газа в Магнитогорске, получил ноутбук в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил во вторник губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передавший портативный компьютер пострадавшему.

Глава региона спросил мальчика, разбирается ли он в новой технике, и отметил, что ноутбук пригодится ему для учебы. "В целом очень позитивный ребенок. Конечно, он пережил этот кошмар, рассказывал об этом мне. Сейчас идет процесс выздоровления", - сказал Дубровский.

"Нет сомнения, что он восстановится, будет хорошим человеком - тоже сомнений нет", - выразил уверенность губернатор. Он добавив, что "поручение президента выполнено".

В понедельник глава государства во время приезда в Магнитогорск пообещал передать мальчику новогодний подарок. "Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу", - сказал президент при посещении магнитогорской больницы.

Спасательные работы ведутся в прежнем темпе

В пресс-службе МЧС ТАСС рассказали, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома, в связи с чем пришлось во вторник приостановить разбор завалов. Поисково-спасательная операция продолжится после устранения угрозы обрушения, добавили в ведомстве.

"По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", - сказали в МЧС.

Специалистов тревожило состояние стены седьмого подъезда, которая теряет устойчивость, о чем рассказал глава ведомства Евгений Зиничев. В этих условиях сотрудники Минстроя России предложили начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз.

Поэтому начались работы на кровле здания. С нее "скидывают вниз различные конструкции, в том числе нависающие", пояснили в МЧС.

При этом в ведомстве во второй половине дня заявили, что "работы по разбору завалов и поиску пострадавших не прекращались". "Разбор завалов будет продолжен в ночное время. Как и вчера, будут выставлены световые и тепловые пушки", - сказали в ГУ МЧС.

К вечеру вторника стало известно, что спасатели "сняли нависающие конструкции, которые грозили обрушением и были опасны". "Сейчас при участии техники продолжается разбор завалов внизу", - сказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС.

За прошедшие сутки при помощи инженерной техники на полигон твердых бытовых отходов Магнитогорска с места трагедии вывезено 37 самосвалов мусора общим объемом 370 кубических метров.

При помощи мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов.

Взрывом газа полностью разрушены десятки квартир. "В эпицентр взрыва попали 35 квартир, 25 из них разрушены полностью и 10 частично", - сказал представитель МЧС.

Вокруг полуразрушенного дома выставлено плотное оцепление в зоне 40 метров, чтобы избежать прохода людей к месту, где возможны новые обрушения конструкций, передает "Интерфакс".

Напомним, взрыв прогремел в 4:00 по местному времени (2:00 по московскому) в жилом доме N164 по проспекту Карла Маркса. В результате ЧП обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между седьмым и шестым подъездами. Повреждены 48 квартир, в которых жили больше ста человек. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в соседних домах, а хлопок было слышно на всех центральных улицах Магнитогорска. В Челябинской области введен режим чрезвычайного положения.

2 января в Челябинской области объявлено днем траура. На территории региона будут приспущены флаги России и Челябинской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Первоначально сообщалось, что остается неизвестной судьба 68 из 111 человек, прописанных в поврежденных квартирах.

В качестве единственной причины инцидента рассматривается взрыв бытового газа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК РФ).

Между тем многие не верят в официальную версию трагедии. В соцсетях высказываются предположения, что разрушить бетонные перекрытия могла взрывчатка, а не бытовой газ.