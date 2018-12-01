Danske банк: названы имена подозреваемых

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10 человек, которые были задержаны Госпрокуратурой во вторник и среду в связи с подозрением в отмывании денег в банке Danske, являются бывшими менеджерами по работе с клиентами.

Пресс-конференция генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинг и госпрокурора Марека Вахинга. Фото: Сийм Лыви/ERR

Об этом сообщила в среду, 19 декабря, генеральный прокурор Лавли Перлинг на специальной пресс-конференции.

По ее словам, Центральная криминальная полиция приступила во вторник к первым публичным действиям, таким как задержания и обыски, но производство по делу было начато еще в ноябре 2017 года.

Самый высокий пост среди задержанных занимал Юрий Кидяев, который руководил подразделением приватного и зарубежного банкинга, а сейчас работает в банке Citadel.

Под подозрением также бывшие работники Евгений Агневщиков, Михаил Мурников и Марко Тедер, они работают в консультационной фирме NRD.

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