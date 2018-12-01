США обещают всеми доступными способами противодействовать "экономической агрессии" Китая

Дата публикации: Сегодня, 09:00 Просмотрено: 46

Компетентные органы США намерены использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для пресечения "экономической агрессии" со стороны Китая. С таким предупреждением выступил в четверг первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, передает ТАСС.

Вместе с директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофером Реем он принял участие в специально созванной пресс-конференции, на которой было объявлено о предъявлении двум гражданам Китая заочных обвинений в причастности к масштабным кампаниям хищения интеллектуальной собственности у частных американских компаний, а также различных госструктур.

"Министерство юстиции и ФБР продолжат использовать все имеющиеся инструменты, чтобы ответить на экономическую агрессию Китая и угрозу, которую эти действия представляют процветанию и безопасности США и других стран, уважающих верховенство закона", - сказал Розенстайн.

Он уточнил, что "более 90% дел, заведенных за последние 7 лет министерством и касающихся экономического шпионажа, затрагивают Китай".

"Больше двух третей дел министерства, относящихся к краже торговых секретов, связаны с Китаем", - продолжал Розенстайн. "Неприемлемо, что мы продолжаем раскрывать преступления в киберпространстве, совершенные Китаем против других государств", - отметил первый замглавы Минюста США.

В связи с этим он напомнил, что в 2015 году "Китай пообещал прекратить красть торговые секреты и другую конфиденциальную бизнес-информацию посредством хакерских атак", чтобы не предоставлять более нечестные конкурентные преимущества своему частному сектору.

Тем не менее нынешние обвинения в адрес двух китайских граждан указывают, что Пекин "нарушает обязательства" прекратить кражу торговых секретов, "данные членам международного сообщества как в двустороннем порядке, так и в рамках Группы двадцати и АТЭС", утверждал Розенстайн. "Мы хотим, чтобы Китай прекратил незаконную деятельность в киберпространстве и уважал свои обязательства перед мировым сообществом, - заявил замминистра. - Однако улики наводят на мысль о том, что Китай, возможно, не намерен выполнять свои обещания".

Высокопоставленные американские чиновники подчеркнули, что кибератаки осуществлялись "во взаимодействии" с министерством государственной безопасности КНР.

Отмечается, что хакеры якобы состояли в группе APT10, которая подрывала информационную безопасность 45 компаний и агентств из многих отраслей США и 11 других стран по всему миру. Они пытались раздобыть информацию, являющуюся интеллектуальную собственностью и другую чувствительную коммерческую информацию.

www.newsru.com