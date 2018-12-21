Глава Пентагона уходит в отставку из-за разногласий с Трампом

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Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны главе администрации США. Документ датирован 20 декабря, он был распространен целым рядом американских СМИ, но официально не публиковался, сообщает ТАСС.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими <...>, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности. Мой срок пребывания в должности завершается 28 февраля 2019 года, что должно оставить достаточно времени на выдвижение кандидатуры сменщика и ее утверждение [Сенатом Конгресса США]", - говорится в письме Мэттиса Трампу.

В своем обращении к президенту США уходящий глава военного ведомства также отметил различие в стратегических интересах Вашингтона с Москвой и Пекином. "Я считаю, что мы должны быть решительны <...> в своем подходе к тем странам, стратегические интересы которых все больше расходятся с нашими, создавая напряженность", - говорится в письме Мэттиса, который полагает, что РФ и Китай якобы стремятся получить "право вето на решения других государств в сферах экономики, дипломатии и безопасности, чтобы продвигать собственные интересы".

"Для меня всегда была важна одна позиция, которой я придерживаюсь, и она заключается в том, что наша сила как страны неразрывно связана с прочностью нашей уникальной и обширной системы альянсов и партнерских связей", - подчеркнул также глава Пентагона.

"Мы не можем защищать наши интересы или выполнять свою роль эффективно без сохранения прочных альянсов и демонстрации уважения к союзникам", - добавил он, приведя, в частности, в качестве примера успешного альянса возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию по борьбе с группировкой "Исламское государство"* в Сирии.

О том, что Мэттис уйдет в отставку в конце февраля, Трамп написал в четверг на своей странице в Twitter. Он сообщил также, что кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время. Агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга проинформировало, что Мэттис объявил президенту о своем уходе в отставку в четверг во время встречи, в ходе которой у Мэттиса и Трампа возникли разногласия по некоторым вопросам.

Как отмечает РИА "Новости", объявление об отставке было сделано на следующий день после того, как Трамп объявил о быстром и незамедлительном выводе войск США из Сирии. Мэттис неоднократно пытался отговорить президента от этого решения. По словам лидера демократов в сенате Чака Шумера, Мэттис был не согласен и с планами строительства стены на границе с Мексикой. Этот вопрос сейчас является центральным в дискуссиях о финансировании правительства.

Слухи об уходе Мэттиса появились в начале сентября: причиной возможной отставки назвали разногласия между Мэттисом и Трампом, которые, согласно информации журналиста и автора книги "Страх. Трамп в Белом доме" Роберта Вудворда, вылились в неодобрительные комментарии главы Пентагона в адрес американского лидера.

Американские эксперты полагают, что различия между Мэттисом и Трампом стали крайне очевидны в последние месяцы, но найти столь же квалифицированного и опытного министра обороны президенту США будет непросто. Экс-сотрудник политического отдела госдепартамента и старший научный сотрудник Центра по международной политике в Вашингтоне Мэтью Хоу заявил о высоком профессионализме генерала Мэттиса. По его словам, он зарекомендовал себя как выдающийся стратег и яркая личность.

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