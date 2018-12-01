КНДР не откажется от ядерного оружия в условиях аналогичной угрозы со стороны США, заявляет Пхеньян

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Северная Корея не будет в одностороннем порядке отказываться от ядерного оружия, пока США не перестанут представлять угрозу Корейскому полуострову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривает водородную бомбу. Автор: AFP/Scanpix

"США должны понять точное значение понятия денуклеаризации Корейского полуострова и должны выучить географию. Если мы говорим о Корейском полуострове, то включаем в это понятие территорию нашей республики и весь регион, где США разместили свои захватнические силы, в том числе ядерное оружие, - говорится в заявлении, имея в виду Южную Корею. - Когда мы говорим о полной денуклеаризации Корейского полуострова, то это значит, что мы говорим об устранении всех ядерных угроз, не только исходящих со стороны Юга и Севера, но также из районов, расположенных по соседству с Корейским полуостровом.

Ранее Северная Корея предупредила, что политика санкций в отношении КНДР может навсегда положить конец процессу денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь в Госдепе США заявили, что санкции в отношении КНДР могут быть сняты после полной денуклеаризации страны. Напомним, во время саммита в Сингапуре 12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.

В середине ноября вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что второй американо-северокорейский саммит будет посвящен разработке плана денуклеаризации Корейского полуострова. При этом, отвечая на вопрос, будут ли США перед проведением второй встречи Трампа и Ким Чен Ына требовать от КНДР предоставления полного перечня ее ядерных объектов и ядерного оружия, Пенс дал понять, что соответствующие вопросы будут решаться уже на самой встрече.

Между тем недавно помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, ссылаясь на слова самого Трампа, заявил, что лидер КНДР не выполняет взятые на себя обязательства, и для решения этих проблем необходимо провести еще один американо-северокорейский саммит. Помощник американского лидера добавил, что встреча глав двух государств ожидается в "январе - феврале" 2019 года. Предполагается, что в ходе нового саммита лидеры двух стран изучат результаты взятых в Сингапуре обязательств и обсудят то, как они собираются выполнить эти обязательства.

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