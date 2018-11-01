Лидер британских лейбористов инициировал голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй

Дата публикации: Вчера, 09:12 Просмотрено: 167

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру правительства Терезе Мэй, сообщает телеканал Sky News.

Корбин назвал "неприемлемым" решение британского премьера перенести на следующий год (после 13 января) парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является "единственным способом", чтобы провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе, передает ТАСС.

"Эта Палата [парламента] не доверяет премьер-министру из-за того, что она не позволила Палате общин немедленно провести голосование по соглашению о выходе [из Евросоюза] и структуре будущих отношений между Великобританией и ЕС", - сказал Корбин, зачитав в присутствии Мэй письменное требование о необходимости инициирования процедуры вынесения ей вотума недоверия.

После этого Мэй демонстративно покинула зал заседаний в парламенте.

ЕС и Великобритания 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, поскольку большинство членов Палаты общин потребовали заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit. На саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 13-14 декабря, Мэй попыталась получить гарантии от ЕС, что сохранение особого таможенного режима между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и покидающей Евросоюз в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией, который бы гарантировал прозрачность границы, будет ограничено по времени. Хотя ЕС заявил, что возобновление переговоров по этой теме невозможно, Мэй заверила в понедельник депутатов, что это не совсем так.

По мнению экспертов, у Мэй практически нет шансов добиться от парламента одобрения этой сделки. Политические аналитики также говорят о том, что и у Корбина нет возможности сместить Мэй с помощью процедуры объявления вотума недоверия, потому что даже противники действующего премьера внутри правящей Консервативной партии не поддержат эту инициативу, которая может привести к досрочным выборам и в теории - к победе Лейбористской партии.

На прошлой неделе Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности ситуацией вокруг ирландской границы. В итоге в парламенте попытались вынести ей вотум недоверия. Однако 13 декабря Мэй смогла заручиться поддержкой своих однопартийцев во время голосования по вотуму доверия, которую инициировал парламентский комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-тори. В поддержку Мэй выступили 200 депутатов от Консервативной партии при 117 против.

www.newsru.com