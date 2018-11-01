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В миреЛидер британских лейбористов инициировал голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй

Дата публикации: Вчера, 09:12 Просмотрено: 167

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру правительства Терезе Мэй, сообщает телеканал Sky News.

Лидер британских лейбористов инициировал голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй

Корбин назвал "неприемлемым" решение британского премьера перенести на следующий год (после 13 января) парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является "единственным способом", чтобы провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе, передает ТАСС.

"Эта Палата [парламента] не доверяет премьер-министру из-за того, что она не позволила Палате общин немедленно провести голосование по соглашению о выходе [из Евросоюза] и структуре будущих отношений между Великобританией и ЕС", - сказал Корбин, зачитав в присутствии Мэй письменное требование о необходимости инициирования процедуры вынесения ей вотума недоверия.

После этого Мэй демонстративно покинула зал заседаний в парламенте.

ЕС и Великобритания 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, поскольку большинство членов Палаты общин потребовали заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit. На саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 13-14 декабря, Мэй попыталась получить гарантии от ЕС, что сохранение особого таможенного режима между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и покидающей Евросоюз в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией, который бы гарантировал прозрачность границы, будет ограничено по времени. Хотя ЕС заявил, что возобновление переговоров по этой теме невозможно, Мэй заверила в понедельник депутатов, что это не совсем так.

По мнению экспертов, у Мэй практически нет шансов добиться от парламента одобрения этой сделки. Политические аналитики также говорят о том, что и у Корбина нет возможности сместить Мэй с помощью процедуры объявления вотума недоверия, потому что даже противники действующего премьера внутри правящей Консервативной партии не поддержат эту инициативу, которая может привести к досрочным выборам и в теории - к победе Лейбористской партии.

На прошлой неделе Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности ситуацией вокруг ирландской границы. В итоге в парламенте попытались вынести ей вотум недоверия. Однако 13 декабря Мэй смогла заручиться поддержкой своих однопартийцев во время голосования по вотуму доверия, которую инициировал парламентский комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-тори. В поддержку Мэй выступили 200 депутатов от Консервативной партии при 117 против.

www.newsru.com

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