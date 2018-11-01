Запад введет против РФ санкции из-за керченского инцидента, убежден представитель Госдепа США

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер убежден в том, что западные страны в ближайшие два месяца введут дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Черном море 25 ноября.

Курт Волкер убежден в том, что западные страны в ближайшие два месяца введут дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Черном море 25 ноября.

"Ранее сегодня я встречался с европейскими коллегами, и мы говорили об этом (ужесточении санкций против России). Мы ввели пакет санкций, связанный с Крымом, пакет санкций, касающийся невыполнения минских соглашений. Мы говорили о том, что должно быть предпринято в связи с событиями в Азовском море", - сказал Волкер, слова которого приводит "Интерфакс".

В Европе состоятся дискуссии о том, вводить ли отдельный четвертый пакет санкций, или новые будут добавлены к крымским санкциям, добавил спецпредставитель. "Однако идея того, что должна быть реакция в виде дополнительных санкций, по всей видимости, получает развитие. И я не удивлюсь, если она будет воплощена в течение следующего или двух месяцев", - подчеркнул Волкер.

Ранее европейские лидеры договорились о продлении на шесть месяцев секторальных санкций для России, истекающих 31 января 2019 года.

Курт Волкер выразил надежду, что задержанные российской стороной в районе Керченского пролива украинские моряки будут освобождены до Рождества, однако для этого нет предпосылок.

"Я определенно надеялся бы на то, что Россия освободит (моряков), однако ничего не указывает на то, (что) у России есть такое намерение", - сказал Волкер.

По его словам, "единственная хорошая новость для украинцев состоит в том, что США, ЕС, НАТО все выступают на их стороне, все призывают Россию немедленно отпустить моряков".

"Российская сторона утверждает, что в их отношении пройдет судебный процесс, но это по определению неверно, так как моряки были задержаны незаконно", - отметил Волкер.

По его словам, в Вашингтоне не ждут каких-либо провокаций со стороны украинских властей в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик или России для продления военного положения в некоторых районах страны. "Я считаю, что эти предположения сделаны пророссийскими силами, чтобы отвлечь внимание... Я не думаю, что это возможно", - сказал Волкер, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам спецпредставителя Госдепа, эти слухи могут быть попыткой прикрытия готовящейся провокации со стороны России. "Я надеюсь, этого не произойдет", - сказал он.

Представитель Госдепа США также высказал мнение, что Украина в конфронтации с Россией ведет себя сдержанно. "Украинский флот даже не открыл ответный огонь в Черном море, не начал боевых действий с Россией. Я считаю, что это демонстрирует сдержанность в сложившихся обстоятельствах", - заявил Волкер.

США продолжат вооружать Украину и наращивать присутствие в Черном море

В ближайшие пару месяцев США также планируют объявить о "первых траншах" новых поставок оружия Украине. "У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - заявил Волкер. Он подчеркнул, что обсуждения поставок вооружения будут продолжаться, пока Украина в них нуждается.

В начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму 47 млн долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN сообщил, что Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон запланировал выделить 250 млн долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов, передает ТАСС.

США также планируют рассмотреть возможность наращивания своего военного присутствия в Черном море. "Мы хотим работать с Турцией по обеспечению безопасности и свободы навигации в Черном море. Я думаю, что есть идеи, которые нам необходимо рассмотреть сейчас, может быть, нам стоит увеличить присутствие [США] в Черном море - на двусторонней основе или при содействии ЕС", - сказал Волкер.

Он также подчеркнул, что США с уважением относятся к обязательствам Турции по обеспечению безопасности в регионе.

Напомним, 25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли РФ "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины - двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира - которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Однако по версии России, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды. В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", применив оружие. Ранения в результате инцидента получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Все 24 украинских моряка арестованы до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Верховная Рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти приграничных областях страны с 28 ноября на 30 дней, а сам глава государства заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

В Минобороны Украины также пообещали и впредь отправлять корабли в Керченский пролив даже под угрозой масштабной российской агрессии.

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