39 млн лайков, 31 млн акций, 3,4 млн комментариев: американские аналитики доказали вмешательство России в выборы США

Дата публикации: Вчера, 11:06 Просмотрено: 131

Оксфордский университет и аналитики компании Graphika провели расследование по заказу комитета по разведке сената США. Результатом стало подтверждение предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, на которых в 2016 году одержал победу Дональд Трамп.

Отчет, подготовленный для сената, стал "самым объемным анализом кампании по дезинформации, развернутой Россией", сообщает The Washington Post со ссылкой на черновик документа. Согласно исследованию, российская кампания, направленная на победу Дональда Трампа, использовала все важнейшие социальные и медиаплатформы для размещения на них миллионов сообщений, видеоматериалов и фотографий. Прежде всего это были Facebook, Twitter и Google.

Предметом доклада стали деятельность в Сети российского Агентства интернет-исследований, а также российских ботов и фейковых страниц. Проанализировав их активность, специалисты пришли к выводу, что усиление их деятельности совпадало по времени с ключевыми событиями президентской кампании в США, в том числе с партийными съездами и с дебатами кандидатов в президенты.

"Ясно, что все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу Республиканской партии и в частности Дональду Трампу", - указывается в докладе. Эксперты отмечают, что усилия российской стороны стали заметны в 2014 году и нарастали с каждым последующим годом. "Гонцы" из Москвы чаще всего упоминали Трампа в кампаниях, нацеленных на консерваторов и правых избирателей, где соответствующие сообщения побуждали эти группы поддержать его кампанию. Основным группам, которые могли бросить вызов Трампу, адресовались сообщения с целью запутать, отвлечь и в конечном итоге отговорить от голосования, сообщают аналитики.

Наряду с консерваторами основными группами воздействия специалисты назвали афроамериканцев. Главные темами, которые затрагивали "российские тролли", - касались иммиграции и права на оружие.

Более 99% активности - лайков, репостов, событий - поступали с 20 страниц в Facebook, в частности среди них были имеющие название "Быть патриотом" (Being Patriotic), "Сердце Техаса" (Heart of Texas), "Темнокожие активисты" (Blacktivist) и "Армия Иисуса" (Army of Jesus).

20 самых популярных страниц в целом собрали 39 миллионов лайков, провели 31 миллион акций и опубликовали 3,4 миллиона комментариев. Согласно выводам экспертов, российская кампания могла повлиять на мнение 124 миллионов человек в Facebook и еще 20 миллионов в Instagram.

Исследователи отмечают, что за рекламу с аккаунтов, направленными на поддержку Трампа, расплачивались рублями, а страницы "троллей" были привязаны к российским номерам. IP-адреса администраторов страниц вели в Петербург - туда, где расположена "фабрика троллей", курируемая "путинским поваром" Евгением Пригожиным.

Доклад должен быть официально опубликован на этой неделе. Представители комитета по разведке, Facebook и Twitter пока не дали комментариев о выводах исследования.

Независимое расследование вмешательства России в выборы президента США проведет американский Минюст, спецпрокурором выступает Роберт Мюллер. В середине февраля 2018 года он предъявил 13 россиянам и трем компаниям обвинения в сговоре против США и мошенничестве. Среди обвиняемых - Пригожин и 12 сотрудников Агентства интернет-исследований.

В апреле директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос пояснял, что "фабрика троллей" "неоднократно использовала сложные сети фальшивых учетных записей для обмана и манипуляций пользователями Facebook, в том числе до, во время и после президентских выборов в США в 2016 году". Отмечалось, что 95% страниц, которыми заведовало Агентство интернет-исследований, велись на русском языке и были, соответственно, ориентированы на русскоязычных граждан в разных странах мира.

При этом в конце апреля Комитет по разведке палаты представителей США не нашел доказательств того, что избирательная кампания Дональда Трампа проходила с помощью российских властей. Такой вывод содержался в 240-страничном отчете об итогах расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

3 декабря Дональд Трамп раскритиковал ведущего дело о российском вмешательстве спецпрокурора Мюллера за то, что тот "не ищет правды".

www.newsru.com