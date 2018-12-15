Правительство США готовится приостановить работу из-за споров по бюджету на стену от мигрантов

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Белый дом США и ряд федеральных ведомств начали подготовку к частичной приостановке работы. Конгресс может не успеть принять законопроект о бюджете из-за споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Демократы и республиканцы спорят о выделении пяти миллиардов долларов на возведении стены, которая, как предполагается, не даст мигрантам со стороны Мексики нелегально проникать на территорию США, сообщает The Washington Post. В воскресенье, 16 декабря, ни одна из сторон не захотела сдвинуться со своих позиций в переговорах.

"Президент Трамп должен понимать: нет голосов за стену, ни в палате представителей, ни в сенате. Он не получит стену ни в каком случае", - заявил лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер. Усиление риторики с обеих сторон ведет к тому, что 22 декабря правительство прекратит свою работу. Лидеры конгресса пытаются найти альтернативное решение проблемы, но в Белом доме дали понять, что, скорее всего, не поддержат отсрочку в одну - две недели.

В конце августа президент США Дональд Трамп сообщал телеканалу Fox News, что на строительство стены уже потрачено 3,5 миллиарда долларов из американского бюджета, но требуется увеличить финансирование до пяти миллиардов долларов.

11 декабря американский лидер заявил, что стена частично готова и пообещал, что военные закончат строительство ограждения, даже если демократы в конгрессе не одобрят выделение недостающего бюджета на этот проект.

Ранее Трамп уже заявлял, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу в случае, если конгресс США не одобрит выделение пяти миллиардов долларов, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой. Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает 21 декабря, и властям необходимо достичь важных договоренностей, чтобы избежать остановки работы органов власти в связи с отсутствием финансирования.

7 декабря законодательный орган так и не принял бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября, однако президент подписал проект резолюции об очередном временном продлении работы федерального правительства до 21 декабря.

Кризис в американском правительстве происходил и в начале 2018 года, и приостановка его работы также была связана с мигрантами. Тогда республиканцы и демократы не могли принять решение относительно перспектив так называемых мечтателей - проживающих в стране детей-мигрантов, незаконно попавших в страну.

Демократы отказались поддержать бюджет на фоне разногласий по иммиграционному законодательству: они требовали включения в текст законопроекта гарантий государственной защиты как минимум для 700 тыс. нелегальных иммигрантов, привезенных в США детьми. Предыдущий президент Барак Обама принял закон, защищающих их от высылки (DACA), но Трамп отменил эту программу.

В итоге 20 января правительство США прекратило свою работу. Но 23 января сенат США принял резолюцию о продлении до 8 февраля временного финансирования федерального правительства. В дальнейшем демократам и республиканцам удалось договориться.

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