Порошенко снова пожаловался на нежелание Путина говорить с ним

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Президент Украины Петр Порошенко во второй раз пожаловался на то, что его российский коллега Владимир Путин не желает говорить с ним - ни по телефону, ни каким-либо другим способом.

После конфликта в Керченском проливе Порошенко сразу же попросил свой офис связаться с российским президентом, чтобы сообщить о готовности украинской стороны к переговорам и деэскалации ситуации, рассказал он телеканалу France 24 2 декабря. "К сожалению, до сих пор Путин не ответил", - заявил Порошенко.

По его словам, он готов к разговору с президентом России в любом формате: двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров или кого угодно. Российская сторона избегает прямого разговора, заключил украинский президент. (Перевод по "Ведомостям".)

Порошенко также рассказал о своей произошедшей накануне встрече с родственниками задержанных украинских моряков. "Они не преступники, как хочет показать Путин, они пленники войны", - подчеркнул украинский лидер. По его словам, Россия не объяснила агрессию, и российские действия в Керченском проливе - это угроза не только для Украины, но для всего мира.

Ранее Петр Порошенко уже сообщал, что сразу после инцидента в Керченском проливе запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным, но не получил ответа. После этого президент Украины был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она в разговоре с Путиным обсудила немедленное освобождение задержанных украинских военнослужащих.

Помощник президента России Юрий Ушаков тогда подтверждал, что Киев запрашивал телефонный разговор, но он не состоялся. Конкретную причину этого Ушаков не назвал, но отметил, что при подготовке подобных звонков оценивается множество факторов, в том числе совместимость графиков и цели разговора, сообщал ТАСС.

25 ноября российские пограничники задержали в Азовском море три украинских военных корабля, утверждая, что те пересекли границу незаконно, без предварительного предупреждения. Однако власти Украины заявляют, что заранее сообщали о плановом передвижении судов из порта Одессы в Мариуполь. Всего на кораблях были 24 гражданина Украины, сейчас они арестованы.

В некоторых областях Украины 28 ноября было введено военное положение на 30 дней. На время действия военного положения на Украину запрещен въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Эти меры введены, чтобы "не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году", пояснил Порошенко.

Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе через несколько дней после произошедшего, 28 ноября, выступая на инвестфоруме "Россия зовет!". Российский президент назвал случившееся провокацией киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине. "Произошел инцидент на Черном море. Это же такой пограничный инцидент, не более того", - заявил Путин.

Однако Петр Порошенко со своей стороны заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ и назвал произошедший 25 ноября инцидент "чрезвычайным событием впервые за 4,5 года российской агрессии".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, а президент США Дональд Трамп фактически в последний момент отменил встречу с Владимиром Путиным в рамках саммита "большой двадцадки", прошедшей в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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