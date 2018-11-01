Французские власти могут ввести режим ЧП в связи с уличными беспорядками

Дата публикации: Сегодня, 09:09 Просмотрено: 52

В связи с массовыми беспорядками власти Франции могут рассмотреть возможность объявления режима чрезвычайного положения в стране. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил представитель правительства Бенджамин Гриво. "Мы должны думать о мерах, необходимых для того, чтобы подобные инциденты не повторялись", - сказал он в эфире радио Europe 1.

В ответ на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения, Гриво сказал, что президент, премьер и министр внутренних дел в воскресенье обсудят все возможные меры для наведения порядка в стране.

Размах насильственного протеста "желтых жилетов" в Париже принял в субботу беспрецедентные масштабы, по сообщениям французских СМИ, количество пострадавших превысило сотню.

По последним данным префектуры Парижа, 133 человек ранены, в том числе 23 полицейских. 270 человек арестованы.

По сообщению французских телеканалов, беспорядки устроены внедрившимися в движение "желтых жилетов" крайне правыми и крайне левыми группировками. К протестантам прибились и обыкновенные хулиганы и мародеры, которых "желтые жилеты" оказались не в состоянии контролировать. Движение получило свое название благодаря обязательным для французских водителей желтым светоотражающим жилетам, которые носят манифестанты.

В начале 2019 года в стране повысятся налоги на топливо, притом что за последний год стоимость самого популярного в стране дизельного топлива и так выросла на 23% - до 1,51 евро за литр.

Официально правительство повышает налоги на топливо ради развития экологически чистой энергетики. Однако оппозиция и сами французы считают, что истинная цель властей - залатать дыры в бюджете, возникшие вследствие налоговых послаблений для бизнеса и инвесторов.

В конце ноября протесты вышли за пределы Франции: "желтые жилеты" блокировали движение в центре Брюсселя, скандируя призывы отправить в отставку президента Франции Макрона и премьер-министра Бельгии.

В субботу протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. Французские телеканалы показали репортажи из разных городов Франции как крупных и средних, так и небольших. Всюду были столкновения с полицией и погромы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предпринял первую попытку прямого обращения к "желтым жилетам" 27 ноября. В программной речи к народу Макрон зачитал избранные места из стратегии экологических преобразований в стране и пообещал сделать систему топливного налогообложения гибкой: налоги будут снижаться в случае роста цен на нефть.

Вице-президент оппозиционной партии республиканцев Дамьен Абад со своей стороны напомнил, что подобную меру уже применяли при бывшем президенте Франции Жаке Шираке, что привело к снижению цены на бензин "на два сантима", а бюджету стоило 3 млрд евро.

Макрон также предложил в ближайшие три месяца провести "широкомасштабные консультации" во всех регионах страны с участием общественности, что "желтые жилеты" сочли фактически "разрешением" продолжать протесты в течение всего этого периода.

В минувшую пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр экологического перехода Франсуа де Ружи пытались провести переговоры с представителями "желтых жилетов" (движение стихийно возникло в соцсетях, не имеет лидеров и организаторов), но успехом они не увенчались.

Делегация протестующих состояла всего из двух человек, и один из них, Жейсон Эрбер, покинул встречу почти сразу после ее начала. Он также заявил о "колоссальном давлении" со стороны более радикально настроенных активистов, оскорблениях и угрозах расправы. В пресс-релизе по итогам встречи с премьер-министром "желтые жилеты" назвали ее преждевременной.

www.newsru.com