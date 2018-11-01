В Грузии объявили о победе Зурабишвили во втором туре президентских выборов

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил кандидата в президенты 66-летнюю Саломе Зурабишвили с победой на выборах после второго тура голосования, передает "Интерфакс". Зурабишвили поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

Согласно данным, полученным ЦИК с 50,74% избирательных участков, Зурабишвили уверенно лидирует, набрав 58,03% голосов. У ее соперника Григола Вашадзе - 41,97% голосов.

Между тем оппозиция не спешит признавать итоги выборов, а экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже объявил, что выборы были недемократическими.

"Я никогда не признаю результаты этих выборов. То, что произошло сегодня, - это не были выборы. Это не был демократический процесс", - сказал Саакашвили, находящийся сейчас в Нидерландах.

Он также призвал начать массовые акции протеста. "Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы", - заявил бывший глава государства.

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Согласно экзитполам, победу во втором туре выборов с 55-58% одерживает Саломе Зурабишвили. Кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (сторонники Михаила Саакашвили) и десяти союзных ей организаций Григол Вашадзе получает лишь 42-45% голосов. Он заявил, что намерен дождаться окончательных данных ЦИК, передает ТАСС.

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе отметил высокую явку во втором туре президентских выборов. По его словам, такая активность избирателей "является показателем состоявшейся демократии в Грузии".

Явка во втором туре выборов президента Грузии к 20:00 по местному времени (19:00 мск) составила 56,23%. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК республики Анна Микеладзе. "Все избирательные участки закрылись в соответствии с законом. В голосовании приняли участие 1 млн 975 тысяч 845 избирателей, что составляет 56,23% от общего числа", - заявила Микеладзе.

По ее словам, активность избирателей в Тбилиси составила 55,9%.

Комментируя данные экзит-полов, согласно которым на выборах лидирует поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, премьер-министр заявил, что правящая партия приняла сигналы от граждан и знает, что необходимо сделать в стране.

"Хочу со всей ответственностью заявить, что мы готовы ответить на все вызовы, которые имеются в стране. Мы готовы вместе с нашими гражданами общими усилиями преодолеть все проблемы", - сказал премьер-министр, поздравив Зурабишвили с победой.

Победительница заявила о готовности к диалогу с оппозицией

Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", объявила о том, что ее победа имеет историческое значение. Такие слова она произнесла в среду вечером на брифинге в Тбилиси.

"Сегодня был очень важный день, - сказала Зурабишвили. - Сегодня в нашей стране был сделан принципиальный выбор, который имеет для Грузии очень большое значение. Мы все вместе сказали окончательное и твердое "нет" прошлому, тому, что больше всего помешало бы укреплению нашего общества и продвижению вперед".

Зурабишвили также объявила о готовности вести диалог даже с теми, кто не проголосовал за нее в ходе выборов. "Мой выбор - мирная Грузия, страна свободных и равноправных граждан. Мой выбор - диалог и с той частью общественности, которая сегодня не проголосовала за меня, с людьми, которые сегодня не являются моими единомышленниками", - отметила она.

Зурабишвили пообещала, что "предпримет все для достижения этого, чтобы объединить и успокоить Грузию". Она призвала дождаться объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией, чтобы "окончательно зафиксировать принципиальный выбор народа Грузии".

"Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом всех граждан Грузии - и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня", - сказала Зурабишвили. Она отметила, что считает своей важнейшей целью "сплочение общества, утверждение стабильности в стране".

Саломе Левановна Зурабишвили родилась в Париже в 1952 году в семье грузинских политических эмигрантов, покинувших Грузию в 1921 году. Она окончила Институт политических наук Франции, училась в Колумбийском университете США и специализировалась на изучении России. С 1974 года работала в структуре МИД Франции, с конца 2003 года - посол Франции в Грузии.

В марте 2004 года президент Саакашвили назначил ее главой МИД Грузии, в октябре 2005 года она была освобождена с этого поста после публичной критики Саакашвили. Затем она находилась в оппозиции, участвовала в акциях с требованиями отставки Саакашвили. В 2016 году была избрана депутатом парламента Грузии. В августе текущего года заявила, что будет баллотироваться на пост президента как независимый кандидат.

Напомним, в первом туре независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая на выборах правящей партией "Грузинская мечта", набрала 38,66%, за нее проголосовало около 615 тысяч избирателей. Григол Вашадзе набрал около 600 тысяч голосов, или 37,7%.

Третье место на выборах занял кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, голоса за которого отдали около 175 тысяч человек (10,97%). За лидера Лейбористкой партии Шалву Нателашвили проголосовали 3,76% избирателей.

В первом туре участвовали 25 кандидатов. Действующий президент Георгий Маргелашвили, который выиграл выборы в 2013 году, не стал выдвигаться на второй срок. Явка составила 46,74%.

Нынешние выборы станут последними прямыми выборами президента Грузии: проводимая в стране конституционная реформа превращает ее в парламентскую республику. С 2023 года, когда истечет срок полномочий президента, главу государства будут выбирать 300 делегатов парламента и представителей регионов. При этом основные властные полномочия будут сосредоточены в руках премьер-министра, в то время как президент будет наделен церемониальными функциями.

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