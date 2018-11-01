В СБ ООН США и их европейские союзники заявили о поддержке суверенитета Украины

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Семь членов Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенной Москвой повестки экстренного заседания по нарушению украинскими кораблями границы РФ, за нее высказались Китай, Россия, Казахстан и Боливия. Еще четыре страны воздержались, передает ТАСС.

Однако СБ все же начал обсуждение в понедельник ситуации в Азовском море на заседании, созванном по американской инициативе по предложенной Киевом повестке "Письмо, направленное постоянным представителем Украины при ООН на имя председателя СБ от 28 февраля 2014 года".

Россия сожалеет в связи с отказом Совбеза ООН утвердить предложенную РФ повестку дня заседания по инциденту в районе Керченского пролива, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем под каким пунктом повестки дня провести сегодняшнее заседание", - цитирует дипломата "Интерфакс", сравнив происходящее с "разборками в песочнице".

Первый заместитель постпреда России при ООН также заявил, что таким решением "СБ дискредитирует свою работу, так же как сейчас украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею".

"А вчера, после того как Россия потребовала созыва этого заседания Совета Безопасности, наши западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия потребовала его проведения. Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный", - сказал он.

При этом российский дипломат подчеркнул, что "никто не может помешать России как постоянному члену Совета Безопасности поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся".

США и их европейские союзники в Совете Безопасности ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и заявляют о поддержке суверенитета Украины, заявила в понедельник постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность этим инцидентом, который является опасной эскалацией и нарушением международного права", - заявила американский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах, распространяющихся на ее территориальные воды", - сказала Хейли. Она также назвала российские действия провокацией.

По ее мнению, международное сообщество должно осудить действия России. "Еще в мае США осудили строительство Керченского моста, а в августе США осудили помехи, которые Россия чинит международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе. США будут и впредь поддерживать Украину", - подчеркнула Хейли, добавив, что США приветствовали бы нормальные отношения с Россией, о чем уже заявлял президент Трамп.

"Дальнейшие провокации России в районе Керченского пролива приведут лишь к ухудшению ситуации", - заметила она.

Хейли также отметила, что делает такое заявление не только от имени США, но и представленных в СБ ООН Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.

Заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген призвала Россию и Украину проявлять сдержанность и не применять силу.

Выступая на заседании СБ ООН в понедельник в связи с инцидентом в Керченском проливе, она подчеркнула, что делает заявление от имени как Франции, так и ФРГ.

"По нашему мнению, ничто не оправдывает применение силы", - отметила заместитель постпреда Франции при ООН. По ее словам, Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине корабли. Дипломат также призвала Москву обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив. "Ситуация также указывает на необходимость найти решение ситуации на востоке Украины", - добавила Гёген.

Китай призывает Россию и Украину к сдержанности в связи с нарушением ВМС Украины российских границ, заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда Китая при ООН У Хайтао.

"Надеемся что стороны продемонстрируют сдержанность, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - сказал он.

Дипломат отметил, что Китай "поддерживает независимость и территориальную целостность любых стран, в том числе Украины". В то же время он подчеркнул, что "попытки военного решения этой ситуации никуда не приведут". "Дискуссии в СБ ООН должны привести к реальному снижению напряженности, - указал У Хайтао. - Китай полагает, что все стороны должны выполнять минские договоренности, чтобы Украина могла прийти к стабильности и жить в мире со всеми соседями".

25 ноября, по версии РФ, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

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