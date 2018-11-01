Украина ввела военное положение еще в двух регионах страны

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На фоне конфликта с участием украинских и российских кораблей в Азовском море Верховная рада ввела военное положение в еще двух регионах Украины.

К восьми областям страны, а также внутренним водам Азовского моря и Керченского пролива добавлены Донецкая и Запорожская области, соответствующая пояснительная записка опубликована на страницезаконопроекта.

Накануне, 26 ноября, президенту Украины Петру Порошенко члены отдельных фракций, которые были против некоторых пунктов введения военного положения в стране, не позволяли выступить в нижней палате парламента, блокируя трибуну.

Тем временем украинский лидер выступил с обращением к нации, где скорректировал срок действия и дату введения военного положения. На этот раз Порошенко заявил, что вводит военное положение 28 ноября и только на 30 дней (а не 60, как первоначально планировалось), "чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию". Очередные выборы главы государства должны состояться, как и предполагалось, 31 марта 2019 года, подчеркнул он.

Поздним вечером того же дня Порошенко все-таки выступил в парламенте и предложил вместо введения военного положения на территории всей страны ограничиться областями, граничащими с РФ и Приднестровьем, и побережьем Черного и Азовского морей. В итоге депутаты утвердили введение военного положения в стране на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории".

"Военное положение будет длиться 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года", - сообщил президент Украины в своем телеобращении в понедельник. При этом военное положение не предусматривает ни полной, ни частичной мобилизации, как предлагалось в первоначальном документе.

В связи с введением военного положения на части территории страны Генштабу Украины поручено организовать противовоздушную оборону с "целью прикрытия важных государственных объектов" от ударов с воздуха, а также предусмотреть меры о частичной мобилизации. "Организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах. Службе безопасности Украины принять безотлагательные меры по усилению контрразведывательной деятельности, антитеррористического и контрдиверсионного режима, информационной безопасности".

Кроме того, Госпогранслужбе поручено усилить охрану государственной границы с Россией на административной границе с Крымом. Один из пунктов документа остался засекреченным. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Инициатива введения военного положения была воспринята на Украине как попытка манипулировать президентскими выборами.

Созданное недавно в Верховной Раде межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовало отставки Порошенко. В оппозиции подчеркнули, что введение военного положения на Украине не разрешит нынешний кризис, а напротив, только ухудшит политическую и экономическую ситуацию в стране.

25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли РФ "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины - двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира - которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Кроме того, ВМС Украины утверждали, что российская диспетчерская служба "отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями", а "о намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства".

Также украинская сторона указала, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Между тем, по версии российской стороны, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды. "До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - заявляли российские пограничники.

В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", применив оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана помощь. Украина рассматривает произошедшее исключительно как акт агрессии, Россия - как провокацию по указу украинских властей.

Служба безопасности Украины (СБУ) и военная прокуратура начала расследование по статье 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Российские правоохранительные органы тоже завели уголовное дело.

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