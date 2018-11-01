Президент назначила новым министром внутренних дел Катри Райк

ПолитикаПрезидент назначила новым министром внутренних дел Катри Райк
Дата публикации: Сегодня, 10:25 Просмотрено: 86
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник утром освободила от должности министра внутренних дел Андреса Анвельта, подавшего в отставку по состоянию здоровья и назначила вместо него члена Социал-демократической партии (СДПЭ) Катри Райк.
Фото: rus.postimees.ee
Об этом BNS сообщила в понедельник утром пресс-служба канцелярии президента, отметив, что Керсти Кальюлайд своим приказом внесла изменение в состав правительства Эстонской республики. По предложению премьер-министра Юри Ратаса она освободила от должности главы МВД Андреса Анвельта и назначила новым министром внутренних дел Катри Райк.
Новый министр вступает в должность с того момента, как он принесет присягу перед парламентом.
Рийгикогу соберется на дополнительное заседание в понедельник в 11 часов. Ранее Катри Райк сообщила, что после вступления в должность она намерена сосредоточиться на кадровой проблеме в полиции и обеспечить рост зарплат полицейским и спасателям.
Об уходе в отставку по состоянию здоровья Андрес Анвельт сообщил в минувший вторник.
Катри Райк до воскресенья занимала пост ректора Академии внутренних дел Эстонии.
BNS