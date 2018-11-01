Президент назначила новым министром внутренних дел Катри Райк

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник утром освободила от должности министра внутренних дел Андреса Анвельта, подавшего в отставку по состоянию здоровья и назначила вместо него члена Социал-демократической партии (СДПЭ) Катри Райк.

Фото: rus.postimees.ee

Об этом BNS сообщила в понедельник утром пресс-служба канцелярии президента, отметив, что Керсти Кальюлайд своим приказом внесла изменение в состав правительства Эстонской республики. По предложению премьер-министра Юри Ратаса она освободила от должности главы МВД Андреса Анвельта и назначила новым министром внутренних дел Катри Райк.

Новый министр вступает в должность с того момента, как он принесет присягу перед парламентом.

Рийгикогу соберется на дополнительное заседание в понедельник в 11 часов. Ранее Катри Райк сообщила, что после вступления в должность она намерена сосредоточиться на кадровой проблеме в полиции и обеспечить рост зарплат полицейским и спасателям.

Об уходе в отставку по состоянию здоровья Андрес Анвельт сообщил в минувший вторник.

Катри Райк до воскресенья занимала пост ректора Академии внутренних дел Эстонии.

BNS