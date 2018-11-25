В ФСБ сообщили о задержании трех украинских судов

Дата публикации: Сегодня, 09:03 Просмотрено: 55

В ФСБ России сообщили, что пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил (ВМС), которые в воскресенье, 25 ноября, в Черном море осуществляли переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ведомстве заявили, что украинские суда совершили ряд провокаций.

Украинские суда проигнорировали законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Черноморского флота о немедленной остановке и совершали опасное маневрирование, сообщили в ведомстве, как передает РИА "Новости".

Чтобы остановить украинские корабли, Россия применила оружие, в результате три украинских корабля задержали. При этом трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана помощь, угрозы жизни нет, отмечают в ФСБ. ТАСС уточняет, что задержаны корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Украинский сайт Liga.net опубликовал аудиозаписи переговоров российских пограничников и украинских моряков в Керченском проливе. На одной из записей слышен мужской голос, который говорит: "Руки вверх, все на судне, руки вверх". На другом аудио мужской голос сообщает о наличии на судне лежачих раненых и отправляет сигнал бедствия.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России. Задержанные корабли будут доставлены в порт Керчи. Керченский пролив 25 ноября в целях безопасности закрывали для прохода гражданских судов, но в четыре часа утра его уже открыли, отмечает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия "Крымские морские порты" Алексея Волкова. Судоходств по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе возобновлено в штатном режиме. По словам Волкова, суда уже пошли через пролив.

В МИД Украины утверждают, что инцидент произошел в нейтральных водах, сообщает Lb.ua. Где и когда украинские корабли, по версии России, нарушили границу, из сообщений ФСБ непонятно, отмечает "Коммерсант". Судя по всему, инцидент произошел неподалеку от Коктебеля. При этом у Москвы и Киева разные представления о том, что считать территориальными водами РФ. "Крым - территория Украины. Нет ни одного законного основания для того, чтобы украинские власти уведомляли российские о проходе там кораблей", - заявил собеседник издания, близкий к близкий к украинскому МИД.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что президент Украины Петр Порошенко поддержал инициативу СНБО о введении в стране военного положения сроком на 60 суток, этот вопрос рассмотрит Верховная рада в понедельник, 26 ноября, в 17:00 по московскому времени, сообщает "Украина.ру".

"Мы рассматриваем действия России как акт агрессии", - написал Порошенко в Twitter. "Для РФ не существует никаких красных линий. Мы считаем такие действия категорически неприемлемы. И эта агрессия уже потянула за собой соответствующие последствия", - добавил украинский лидер.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН, заседание предварительно намечено на 19:00 по московскому времени, сообщает ТАСС. "В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности", - цитирует агентство зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

"Дождь", ведущий трансляцию происходящего, отмечает, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд возложила ответственность за ситуацию на Россию и призвала Москву "освободить захваченные корабли" - об этом она написала в своем Twitter.

Постпред США в ООН Никки Хейли, в свою очередь, подтвердила в Twitter, что экстренное заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в Керченском проливе пройдет в 11:00 (19:00 мск).

Генштаб ВС Украины сообщил в Facebook, что украинская армия приведена в полную боевую готовность. Полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы, отмечается в ее Twitter

На Украине идут акции протеста

У генерального консульства России во Львове в ночь на 26 ноября собралась акция протеста, активисты жгли шины, сообщается на странице "Украинского корпуса во ЛЬвове". Они протестуют против открытой агрессии Москвы и выступают в поддержку задержанных моряков, говорится в сообщении.

Ранее протестующие закидали посольство России в Киеве дымовыми шашками и принесли с собой шины, которые также намеревались поджечь, сообщает УНИАН. Последнее им не позволили сделать правоохранительные органы.

По данным "Страны.ua", у дипмиссии собрались около 300 человек. Во время митинга в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами, пишет "Украинская правда".

Накануне, 25 ноября, ВМС Украины рассказали, что пограничные корабли РФ "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины - двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира - которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Кроме того, ВМС Украины сообщали, что российская диспетчерская служба "отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями", а "о намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства".

Также украинская сторона сообщала, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Между тем погрануправление ФСБ России по Крыму в воскресенье сообщило, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды.

"До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - заявляли российские пограничники.

www.newsru.com