Премьер-министр Ратас примет участие в совместной конференции Эстонии и Чехии, посвященной цифровым технологиям

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Дом Стенбока, Таллинн, 22 ноября 2018 — Премьер-министр Юри Ратас сегодня после обеда посетит с официальным визитом Прагу, где на завтрашней конференции «Цифровая Чехия 2018+» расскажет об истории формирования э-государства в Эстонии и планах на будущее.

Фото: ru.sputnik-news.ee

Важнейшими целями правительства Чехии является быстрый запуск э-услуг и побуждение граждан к использованию электронных услуг. Летом был запущен главный проект Цифровой Чехии — Гражданский портал, который предлагает 37 электронных услуг.

Сегодня вечером и завтра рано утром Ратас с коллегой Андреем Бабишем обсудят, каким образом Эстония смогла бы поддержать развитие э-государства Чехии. «В Чехии у Эстонии сильная репутация цифрового государства. Помимо обмена опытом государственного сектора наши предприятия всегда готовы предложить свою помощь в строительстве э-государства», — отметил Ратас.

Помимо сотрудничества в области цифровых технологий Ратас и Бабиш обсудят возможности оживления экономических отношений Эстонии и Чехии, сотрудничество в сфере образования и науки, кибербезопасность и гибридные угрозы, а также актуальные темы Европейского союза, в том числе проект бюджета Европейского союза на 2021–2027 годы. Премьер-министр встретится также с председателем палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком и председателем сената Ярославом Кубера, возложит венок к мемориалу легионерам по случаю столетия Чехословакии и посетит офис эстонского предприятия Pipedrive.

Премьер-министр вернется в Эстонию завтра, 23 ноября поздно вечером.

BNS