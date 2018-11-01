+ Галерея. От эконалогов для региона до восстановления границ участка нарвитянки: центристы утверждают, что все это им посильно

Дата публикации: Сегодня, 12:34 Просмотрено: 133

В минувшую пятницу идавируская команда кандидатов в Рийгикогу от Центристской партии провела свою стартовую встречу с избирателями. Пришедшие на нее первыми узнали, кто в этот раз войдет в список центристов, кто будет в нем «паровозом», и что конкретно партия берется решить для блага общества в ближайшие 4 года.

Команда идавируских центристов планирует улучшить результат прошлых выборов: было 4 места, будет 5.

В Нарве — на выходе из кризиса

Первый этап общения центристов с нарвитянами состоялся в ТЦ Astri. В назначенное время - а именно в 16.30 - началось представление жителям Нарвы кандидатов на выборах в парламент. Выборы, как известно, состоятся 3 марта следующего года, но списки от центристов практически 100- процентную готовность имели уже в начале ноября, что в очередной раз представило их как крупную, хорошо организованную партию. А вот в Ида-Вирумаа к началу избирательной кампании партия подошла слегка «потрепанной в боях»: из-за скандала с подозрениями в коррупции ряда нарвских городских руководителей партбилеты на стол, образно выражаясь, положили более 100 человек.

«Паровозом» будет Яна Тоом

Тем не менее, как выяснилось на встрече в «Астри», численно список центристов по Северо-Востоку выглядит внушительно: 9 человек. При этом о многих из них как о политиках нарвитяне представление имеют, или, как минимум, эти фамилии им известны. Это уже избиравшиеся в 2015 году от Ида-Вирумаа старейшина волости Йыхви Мартин Репинский (1556 голосов), действующие депутаты Рийгикогу Михаил Стальнухин (3648), Валерий Корб (1046), присоединившиеся к ним в результате замен Дмитрий Дмитриев (бывший мэр Кивиыли, 677 голосов), Ээви Паасмяэ (бывший вице-мэр Силламяэ, 639), мэр Нарвы Тармо Таммисте (429). В списке центристов также 2 новичка - старейшина волости Тойла, недавно вступившая в партию Эве Эаст (бывший уездный секретарь), член правления Нарвского округа центристов Максим Волков (бывший вице-мэр Нарвы).

Рейтинг списка автоматически подрастает из-за «паровоза» - то есть номера 1, эта позиция была доверена Яне Тоом, депутату Европарламента, члену правления Центристской партии, руководителю ее Нарвского округа. На прошлых выборах г-жа Тоом набрала 11 574 голоса. Можно предположить, что, благодаря регулярным встречам с идавирусцами, в том числе и нарвитянами, число ее потенциальных избирателей за истекающий выборный период только возросло.

А если бы приехал?

Значимость встречи в “Астри” наверняка усилило бы появление в торговом центре премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, обещавшего поддержать своих однопартийцев. В пятницу его рабочий день как раз и начался в Ида-Вирумаа. Однако внезапно возникший разлад в правительстве в связи с Договором о глобальной миграции заставил премьера изменить свои планы и вернуться в Таллинн.

Так или иначе, но большого наплыва публики на мероприятии центристов не наблюдалось, что, судя по всему, их не смутило. Яна Тоом в качестве ведущей и здесь смогла проявить свои лидерские качества и умение обаять публику.

В итоге каждый из кандидатов рассказал, почему он баллотируется и за что ратует, наиболее празднично настроенные даже потанцевали… А публика, насколько это было возможно в условиях «вход и выход свободный», внимательно их слушала и пила организованный центристами чай с выпечкой.

И уже на более обстоятельное общение нарвитяне были приглашены в КЦ «Женева», где можно было получить актуальную информацию, задать вопросы, поделиться мнением и обозначить проблему.

«Имеем желание и имеем рычаги»

«Справедливое государство для всех» - этот девиз нынешней предвыборной кампании Центристской партии кандидаты в Рийгикогу постарались перевести в практическую плоскость. Нарвитянам напомнили, что такого внимания, как в последние 2 года, то есть во время правления центристов, город прежде не получал. И обещали эту линию продолжить.

Явное одобрение зала получило, в частности, обещание центристов, озвученное председателем парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрием Дмитриевым продвигать идею пересмотра в стране системы эконалогов в пользу самоуправлений Северо-Востока как промышленного региона. А вот, казалось бы, исключительно позитивное сообщение Ээви Паасмяэ, что центристы в случае их победы будут решать вопрос с повышением пенсии по старости на 100 евро к 2020 году, повлекло за собой небольшую дискуссию. Нарвитянка, вышедшая на пенсию досрочно, предложила руководству страны подумать о компенсации для тех, кто вынужден был оформиться на пенсию раньше времени из-за спада на тот момент экономики и тотального закрытия предприятий.

Сегодня пенсия этой женщины-специалиста, как и многих других ее товарищей по несчастью, составляет чуть более 300 евро.

Проблема занятости в том или ином виде возникала в зале многократно. Например, нарвитяне захотели узнать у Яны Тоом, почему в Эстонии при довольно высоком уровне безработицы растет количество работников, прибывших с Украины? Европарламентарий вообще была в этот вечер «ответчик» за большинство волнующих зал проблем. И было видно, что это тот случай, когда реальное влияние на всех уровнях власти позволяет этому политику результативно менять проблемные ситуации — и общественно значимые, и, в отдельных случаях, сугубо личные. На встрече присутствовало несколько человек, проблемы которых уже решились, в том числе и через бюро Яны Тоом, или находятся в стадии решения. Надеемся еще вернуться в нашей газете к некоторым из возникших на этой встрече тем.

Наша справка: На парламентских выборах 2015 года в округе Ида-Вирумаа Центристская партия одержала убедительную победу, получив 59% от общего числа голосов. Второе место на предыдущих выборах в Ида-Вирумаа заняли соцдемы (14,3% голосов), третье - реформисты (11,9%). Обе эти партии получили по одному мандату. От социал-демократов в Рийгикогу прошел Евгений Осиновский, от Партии реформ - Денис Бородич. Источник: rus.err.ee

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова