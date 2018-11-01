Райк согласна стать министром и первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа

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Ректор академии МВД Катри Райк заявила, что готова стать как новым министром внутренних дел, так и первым номером Социал-демократической партии (СДП) в Ида-Вирумаа на предстоящих весной выборах в Рийгикогу.

Катри Райк. Автор: Анн Вайда

Катри Райк сказала ERR, что если ей сделают такое предложение, то она согласна стать министром внутренних дел.

"Я способна это сделать и при необходимости готова взять на себя ответственность", - сказала Райк.

Она подтвердила, что готова стать и первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа. "Это сложная задача и большая ответственность, но в то же время увлекательный вызов", - отметила Райк.

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