Отношения Эстонии и Республики Беларусь развиваются и на местном уровне

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Государственные отношения между Республикой Беларусь и Эстонской Республикой продолжают развиваться и на уровне местных самоуправлений двух стран. 15 и 16 ноября в Кохтла-Ярве побывала делегация из города Витебска, которую возглавил Владимир Белевич – председатель городского Совета народных депутатов. В составе делегации – организаторы и работники образования, культуры белорусского города.

Флаг Республики Беларусь вновь на столе мэра эстонского города.

В четверг гостей из Беларуси приняли мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и председатель городского собрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова. Члены делегации получили обстоятельный обзор социально-экономического положения города, им рассказали о существующих на северо-востоке Эстонии проблемах, которые оказались схожими с теми, что есть в Беларуси.

Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова (слева) и мэр города Людмила Янченко встречают делегацию из Витебска.

Гостей ознакомили с системой детских садов, школ и гимназий эстонского города, программой языкового погружения, показали Культурный центр, ставший после реновации современным театральным зданием, а также – спортивные сооружения Кохтла-Ярве. Вечером делегация побывала в Пюхтицком женском ставропигиальном монастыре в Куремяэ.

На следующий день представители белорусского города совершили поездку в Таллинн, где их приняли в посольстве Республики Беларусь в Эстонии. Также они побывали в Рийгикогу, где экскурсию по зданию парламента провел руководитель межпарламентской группы «Эстония – Республика Беларусь» Валерий Корб.

Проблемы схожи, решать их легче сообща

Руководитель законодательного органа власти Витебска Владимир Белевич ответил на вопросы журналиста.

Председатель Витебского горсовета Владимир Белевич.

- В чем вы видите смысл сотрудничества местных самоуправлений разных государств?

- Главная наша задача – изучения работы одного из местных самоуправлений Эстонской Республики в разных сферах. Начальники управлений образования и культуры будут изучать свой спектр вопросов. На наш взгляд, местное самоуправление Кохтла-Ярве имеет опыт, который можно перенять в организации учебных процессов, дошкольного воспитания, культуры и спорта. Этот опыт заслуживает внимания, несмотря на то, что имеются некоторые различия между нашими странами. Республика Беларусь

– многонациональное государство, в котором существуют два государственных языка. Никаких проблем в отношениях людей разных национальностей в нашей стране не существует.

- Пожалуйста, познакомьте немного с Витебском. За счет чего живут люди в вашем городе?

- Витебск – крупный промышленный центр Беларуси, в котором развиты станкостроение, машиностроение, приборостроение, есть крупные перерабатывающие предприятия.

- А как насчет безработицы? Говорят, что ее у вас нет?

- Есть, конечно. Но она «своеобразная», как, впрочем, и везде. В нашем центре занятости из 380-ти тысяч жителей на учете состоят 600 человек. Причем, долго - от трех до пяти лет. Вакансий много: «биржа» предлагает 2,5 тысячи рабочих мест. Но люди ищут работу с большой зарплатой. В плане трудоустройства нам также интересен опыт вашей кассы по страхованию от безработицы, - сказал Владимир Белевич.

Дети должны знать правду

Один из членов делегации Витебска – директор колледжа Владимир Шитько сказал, что ему было интересно сравнить систему обучения и воспитания в Эстонии и его родной стране.

Директору колледжа Владимиру Шитько в детсаду понравился уголок, посвященный 100-летию Эстонии.

- Все полезное мы перенимаем друг у друга. Ваша делегация приезжала к нам, мы ее познакомили со своими подходами к обучению. У нас уже заключены договоры о сотрудничестве с литовским и латвийским колледжами, теперь мы намерены найти друзей и в одном из колледжей Эстонии. Для нас очень важно, чтобы не только чиновники ездили в гости друг к другу, но чтобы здесь побывали наши учащиеся и преподаватели.

- Владимир, в вашей стране два государственных языка: белорусский и русский. Как вы организуете обучение русских детей белорусскому? «Силовыми» методами?

- Никакого диктата у нас нет – родители сами выбирают, на каком языке их ребенок будет учиться.

- Кроме того, что вы возглавляете учебное заведение, вы еще и преподаватель истории. Сегодня «модно» преподавать «совсем новейшую» историю. Как у вас в стране обстоит дело с исторической правдой?

- У нас учебные программы основаны на исторических фактах. Для нас очень важно трепетное отношение к исторической памяти. Как бы политика в мире не менялась, для нас все, что связано с нашей историей, свято. По Беларуси прошли мировые войны, оставив жестокий след. И дети должны знать правду.

Вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева (вторая слева) рассказывает гостям о системе образования и воспитания детей в Эстонии.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов