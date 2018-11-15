«Подмосковный Отелло», отрубивший жене руки, получил 14 лет заключения

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Серпуховский суд Московской области вынес приговор в отношении Дмитрия Грачева, который в порыве ревности отрубил жене Маргарите руки топором.

Суд назначил мужчине 14 лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет РФ. Садисту был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа (п. «б, з» ч.2 ст. 111 УК РФ), а также похищении (ч.2 ст. 126 УК РФ — 2 эпизода) и угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ).

Также суд постановил взыскать с Грачева в счет компенсации морального вреда более 2 млн рублей. Прокуратура требовала для обвиняемого 17 лет колонии.

Жуткая история произошла в Серпухове 11 декабря 2017 года. Грачев в порыве ревности вывез свою супругу в лесной массив, где отрубил ей кисти рук топором.

Микрохирурги 71-й столичной больницы им. Жадкевича сделали уникальную операцию, в результате которой удалось сохранить руки пострадавшей женщине. Впоследствии суд лишил мужчину родительских прав в отношении несовершеннолетних детей.

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