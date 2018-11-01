Демократы составили 85 вопросов, готовясь к расследованиям действий Трампа

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Члены Демократической партии США намерены найти ответы на 85 вопросов, сформулированных в рамках ряда расследований, которые они планируют начать в отношении Дональда Трампа. Эти вопросы помогут дать правовую оценку действиям Трампа на посту президента США, а также действиям его администрации. Об этом сообщил в понедельник портал Axios, сотрудники которого пообщались с членами Демократической партии, получившей большинство в Палате представителей Конгресса США по итогам прошедших на прошлой неделе промежуточных выборов.

Демократы, в частности, собираются разобраться в том, почему Трамп не пожелал публиковать свою налоговую декларацию, проанализировать скандалы с его участием, иммиграционную политику, отношения американского лидера с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, решение президента отправить в отставку министра юстиции Джеффа Сешнса, участие членов семьи Трампа в принятии им политических решений, а также его оскорбительное и презрительное отношение к американским СМИ. В ходе расследований конгрессмены планируют вызывать повесткой на заседания комитетов тех, кого планируют опросить в качестве свидетелей, передает ТАСС.

Еще одно расследование начнется в связи с появившейся информацией о личном участии Трампа в совершении денежных выплат бывшей порноактрисе, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

В пятницу газета The Wall Street Journal написала, что Трамп будто бы знал о выплатах экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал в обмен на их молчание о якобы имевших место интимных связях с ним. По данным издания, следователи в США располагают доказательствами личного участия Трампа в подкупе этих женщин. Как писала газета, речь может идти о потенциальном нарушении президентом законов о финансировании предвыборной кампании. Сам Трамп утверждает, что якобы ничего не знал о выплатах, которые совершались его бывшим юристом Майклом Коэном из его личных средств.

Разбирательство по поводу выплат может быть инициировано комитетом по надзору и правительственной реформе Палаты представителей. Демократы из этого комитета уже начали собирать информацию для будущего расследования. При этом, по данным ABC, еще в сентябре данный комитет запрашивал необходимые финансовые документы у компании Trump Organization.

Старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф, которому прочат пост председателя этого комитета в новом составе Конгресса, рассказал порталу Axios, что разбирательства по всем этим вопросам вряд ли начнутся сразу же после того, как законодательный орган приступит к работе в новом составе в январе 2019 года. По его словам, каждый комитет будет "расставлять приоритеты с учетом своих интересов".

Шифф также подчеркнул, что собирается оказывать помощь спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Конгрессмен собирается опубликовать "десятки стенограмм интервью", которые провел его комитет в рамках собственного разбирательства по данному вопросу. По его мнению, в них содержится "информация, противоречащая фактам".

На состоявшихся 6 ноября промежуточных выборах в Конгресс США и местные органы власти были избраны 35 из 100 членов Сената, все 435 членов Палаты представителей, губернаторы штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.

Конгресс приступит к работе в новом составе в январе 2019 года. Тогда произойдут изменения в составе комитетов, а их председателями в Палате представителей станут политики Демократической партии.

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