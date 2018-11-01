В октябре показатель зарегистрированной безработицы вырос, по-прежнему сохраняется большой интерес к обучению

Дата публикации: Сегодня, 15:24 Просмотрено: 60

По состоянию на конец октября было 29 759 зарегистрированных безработных, что составило 4,6% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. В октябре зарегистрировалось 6 237 новых безработных. По сравнению с прошлым месяцем, показатель зарегистрированной безработицы в октябре вырос, в прошлом месяце ставка безработицы была 4,4%.

Иллюстративное фото.

Самый высокий уровень безработицы в октябре был в Валгамаа (8,3%), а самый низкий на Сааремаа (3,1%).

Люди с пониженной трудоспособностью составили треть от общего числа зарегистрированных безработных. Если по сравнению с данными прошлого года, показатель зарегистрированной безработицы остается на том же уровне, то ставка зарегистрированных безработных с пониженной трудоспособностью выросла на 0,6 процентных пункта.

В октябре через кассу по безработице было передано около 9 500 рабочих мест. Новых предложений о работе добавилось более 4 500. С помощью кассы по безработице в октябре трудоустроились или занялись предпринимательством около 3 200 человек (в том числе почти 700 человек с пониженной трудоспособностью).

В октябре оставался большой интерес работающих людей к предлагаемому обучению. В октябре с пособием для работодателя на обучение 178 работников начали изучать эстонский язык. С учебной картой кассы по безработице в прошлом месяце на курсы пошли около 450 работников.

Подробная статистика зарегистрированной безработицы на портале<https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/peamised-statistilised-na...>.

Статистика зарегистрированной безработицы отражает численность тех безработных, которые зарегистрированы в кассе по безработице в качестве безработных.