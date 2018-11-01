Центристская партия утвердила в качестве первого номера в Харьюмаа и Рапламаа Юри Ратаса

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Центристская партия утвердила в качестве первого номера в избирательном округе Харьюмаа и Рапламаа председателя партии Юри Ратаса.

Юри Ратас. ФОТО: Tairo Lutter

В Харьюмаа и Рапламаа по списку Центристской партии будут баллотироваться председатель партии и премьер-министр Юри Ратас, борец сумо и предприниматель Кайдо Хёэвельсон, а также глава парламентской комиссии по делам ЕС и руководитель Харьюского отделения партии Тоомас Витсут, сообщил пресс-секретарь партии.

В этом избирательном округе также будут баллотироваться бывшая телеведущая и телепродюсер Кристийна Хейнметс-Айгро, вице-мэр Таллинна и предприниматель Айвар Рийсалу, депутат Рийгикогу Владимир Вельман, мэр Маарду Владимир Архипов, председатель правления профсоюза железнодорожников Олег Чубаров, предприниматель Керсти Мянник, предприниматель член волостного собрания Ания Яанус Калев, гендиректор Союза городов и волостей Эстонии Юри Выйгемаст, а также член волостного собрания Рапла и председатель правления Союза предприятий водоснабжения Эстонии Ханс Лийбек.

По словам Ратаса, возглавить избирательный список в крупнейшем округе – это несомненно весьма ответственная задача, учитывая напряженную конкуренцию.

Ратас добавил также, что ему как политику, возглавившему избирательный список, огромную поддержку оказывают опытные политики, новички и специалисты своего дела, которые все вместе составляют единую и сплоченную команду.

Избирательные списки и порядковые номера кандидатов будут окончательно утверждены на предвыборной конференции Центристской партии 12 января 2019 года.

BNS