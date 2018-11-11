Белый дом: за обедом в Елисейском дворце Трамп "продуктивно" побеседовал с Путиным, Меркель и Макроном о ракетах, Сирии и санкциях

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У президента США Дональда Трампа было около двух часов во время обеда в Елисейском дворце, и он продуктивно побеседовал с лидерами России, Франции и Германии - Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель. Об этом рассказала CNNпресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, в обед Трамп сидел с президентом Макроном, канцлером Меркель, президентом Путиным и многими другими мировыми лидерами. "Лидеры обсудили самые разные вопросы, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею", - сообщила представитель Белого дома и отметила, что у них состоялись "очень хорошие и продуктивные дискуссии".

Более того, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились увидеться на саммите "большой двадцатки" в Аргентине, который пройдет в конце ноября, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Саммит G20 в аргентинском Буэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Накануне, 11 ноября, Владимир Путин рассказал, что смог кратко пообщаться с Дональдом Трампом на завтраке в Париже. Ранее сообщалось, что оба лидера в Елисейском дворце будут сидеть рядом, что дало бы им возможность пообщаться не "на ногах". Однако рассадка на рабочем завтраке по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны была изменена таким образом, чтобы президенты России и США поговорить не смогли.

"В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить", - отмечал источник "Интерфакса" в российской делегации.

О договоренности насчет встречи Путина и Трампа в Париже 11 ноября объявил 23 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако 31 октября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что встреча Путина и Трампа в Париже будет, "скорее всего, короткая". При этом, по его словам, американская администрация исходит из того, что президенты РФ и США смогут встретиться в ближайшее время где-то еще.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал журналистам, что на встрече в Париже 11 ноября президенты России и США поднимут тему ДРСМД. 20 октября Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Москва, по мнению Вашингтона, нарушает договор. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с РФ и Китаем в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

6 ноября сообщалось, что полноценная встреча лидеров РФ и США в Париже сорвалась из-за президента Франции Эмманюэля Макрона, который воспротивилсяпроведению российско-американского саммита во время памятных мероприятий.

"Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи, - сообщал собеседник "Коммерсанта". - Буквально так это и было сформулировано".

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