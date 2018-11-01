Премьер-министр сделал Таймару Петеркопу предложение занять должность государственного секретаря

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9. ноября 2018 - 11:55 Дом Стенбока, 9 ноября 2018 –Премьер-министр Юри Ратас сделал генеральному ди⁠ректору Департамента государственных инфосистем (RIA) Таймару Петеркопу предложение занять должность государственного секретаря.

Премьер-мнистр Эстонии: Юри Ратас.

«Таймар Петеркоп хорошо зарекомендовал себя во время работы в ряде государственных учреждений, имеет обширный опыт руководителя и хорошо

понимает, как функционирует государство.

Он профессионален, ответственен и достоин доверия, то есть всесторонне соответствует тем качествам, которых я жду от государственного секретаря.

Именно по этой причине я и сделал ему предложение занять должность госсекретаря», - сказал Юри Ратас.

«Я рассматриваю предложение премьер-министра как признание своей работе. Понятно, что должность государственного секретаря налагает большую ответственность. Я дал премьер-министру свое согласие», - сказал Таймар Петеркоп. «Опыт, приобретенный в различных государственных учреждениях,

позволил мне увидеть очень широкую и многогранную картину того, как функционирует государство, и хорошуюь основу для того, чтобы справиться с

ответственной работой государственного секретаря», - добавил он.

Таймар Петеркоп родился в Таллинне 20 января 2017 года. Он закончил юридический факультет Тартуского университета и военный колледж сухопутных войск США со степенью магистра. Петеркоп работал в Государственной канцелярии, Министерстве обороны и в посольстве Эстонии в Вашингтоне. На пост ди⁠ректора RIA он заступил в мае 2015 года.

Государственного секретаря назначает в должность премьер-министр сроком на пять лет. Таймар Петеркоп приступает в работе в середине декабря.

Коммуникационное бюро правительства