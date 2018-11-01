США готовят новые санкции в отношении России из-за химоружия

Дата публикации: Сегодня, 09:20 Просмотрено: 21

В Палате представителей критикуют администрацию Трампа за нерешительные действия в адрес Москвы.

Вашингтон собирается ввести новые санкции в отношении Москвы. Госдепартамент США во вторник, 6 ноября, сообщил, что уведомил американский Конгресс о несоблюдении Россией Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения (CBW Act) от 1991 года.

"Мы намерены действовать в соответствии с условиями CBW Act, который предписывает использование дополнительных санкций", - предупредила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

США увязывают нарушения со стороны Москвы с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Нерешительность поощряет большую агрессию"

Как в свою очередь отметил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эд Ройс, "нерешительность только поощряет большую агрессию со стороны России".

"Недопустимо, что у администрации нет плана - или даже графика - для действий по второму раунду обязательных санкций, предписываемых законодательством США", - подчеркнул он.

В конце августа Соединенные Штаты ввели в отношении Москвы первый пакет штрафных мер в соответствии с требованиями CBW Act. Во внешнеполитическом ведомстве тогда поясняли, что в первую очередь речь шла об отказе в доступе "к товарам и технологиям американского происхождения, особо важным с точки зрения национальной безопасности".

Так, вступил в силу запрет на экспорт в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли.

России также было отказано в предоставлении кредитов от американского правительства, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке со стороны любого государственного учреждения США.

www.dw.com/ru