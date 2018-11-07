Хорошо живем! Зарплата руководителей Больничной кассы вмиг выросла на 2000 евро

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Зарплата двух членов правления Больничной кассы выросла в октябре этого года на 2000 евро, то есть на 50 процентов, заместитель председателя совета Пеэп Петерсон объяснил это необходимостью избежать дискриминацию по половому признаку.

Если раньше зарплата двух членов правления Пилле Банхард и Майви Парве была 4000 евро, разрыв в зарплатах произошел при взятии на работу нового члена правления – работу получил бывший ИТ-директор банка Danske Карл-Хенрик Петерсон, зарплата которого стала 6800 евро, передает Postimees со ссылкой на Äripäev.

Председатель совета Больничной кассы Рийна Сиккут объяснила рост зарплат двух членов правления тем, что 1 октября в структуре Больничной кассы произошли изменения и совет посчитал, что требуется уравнять членов правления.

«Функции и обязанности правления Больничной кассы были равномерно перераспределены, что сделало содержание работы сопоставимым, и поэтому уровни заработной платы были согласованы», - говорит Сиккут.