Департамент социального страхования упростил порядок подачи ходатайства о карте вспомогательного средства

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С 5 ноября Департамент социального страхования упростил порядок подачи ходатайства о получении карты личного вспомогательного средства и её дубликата. Если раньше для подачи ходатайства люди приходили в бюро обслуживания клиентов Департамента, то теперь это можно сделать на домашней странице Департамента.

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По словам руководителя службы коммерческих услуг отдела экспертиз и социальных услуг Департамента социального страхования Хелен Аварлайд ходатайствовать о карте вспомогательного средства электронным путём было возможно и раньше, но процесс ходатайства был неудобным и длительным, в связи с чем 90 процентов людей предпочитали прийти в бюро обслуживания клиентов. <Мы упростили процесс подачи ходатайства для человека и на сегодняшний день ходатайство о карте вспомогательного средства через домашнюю страницу занимает 2 минуты. Каждый год примерно 20 000 человек приходят в наше бюро обслуживания клиентов за картами вспомогательного средства - это определённо большая экономия времени для них,> сказала Аварлайд и добавила, что в будущем Департамент планирует перевести все процедуры по обслуживанию клиентов на самообслуживание в Интернете.

Право на получение карты вспомогательного средства имеют лица, у которых установлен недостаток здоровья или снижение трудоспособности; лица, достигшие возраста получения пенсии по старости; лица, нуждающиеся в протезе груди или в глазном протезе; лица, у которых установлена потеря слуха, начиная с 30 децибелов, нуждающиеся в приобретении вспомогательных средств улучшения слуха и систем передачи звука.

Для приобретения вспомогательного средства с предоставляемой государством льготой требуется представить предприятию, продающему или сдающему в аренду вспомогательные средства, справку от врача и карту вспомогательного средства, подтверждающую потребность во вспомогательном средстве.

Подтверждающие потребность во вспомогательном средстве справки выдают семейные врачи или врачи-специалисты, а также эрготерапевты и физиотерапевты, работающие в реабилитационных или оказывающих реабилитационные услуги учреждениях. Потребность во вспомогательном средстве может быть также указана в реабилитационном плане. Вспомогательные средства для детей с недостатком здоровья можно по-прежнему приобретать только на основании справки от семейного врача или врача-специалиста.

Для заказа карты вспомогательного средства или её дубликата на домашней странице Департамента социального страхования следует заполнить соответствующее ходатайство, форма которого доступна здесь.

Департамент социального страхования отправит карту вспомогательного средства по почте в течение 3-5 дней по домашнему адресу ходатая. Поэтому в ходатайстве важно указать контактный адрес, по которому желают получить карту.

Если кто-либо не желает подавать ходатайство о получении карты вспомогательного средства в Интернете, он может по-прежнему сделать это в бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования по всей Эстонии.