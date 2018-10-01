Почти полсотни работников Клиники ТУ заразились редким видом чесотки

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Вчера Клиника Тартуского университета сообщила, что в больнице была констатирована вспышка чесотки. Сегодня директор службы инфекционного контроля Матти Майметс сказал Tartu Postimees, что редкой формой чесотки заразились 44 работника.

В начале октября в клинику пришел пациент, от которого первые пострадавшие чесоткой и заразились. «Его клиническая картина была настолько нетипичной, что чесотку не диагностировали», - отметил Майметс. Поскольку пациент побывал в клинике кожных болезней, в главном здании клиники, в отделении интенсивного лечения, а еще его оперировали, с ним соприкасалось много работников.

Ни одно отделение, по словам Майметса, сейчас не закрыто, поскольку, по данным клиники, ни один другой пациент не заразился чесоткой. «Этот вид чесотки встречается очень редко и у тяжелых больных, а распространяется через прикосновение», - объясняет Майметс.

Клиника свяжется с пациентами, которые соприкасались с заболевшими медицинскими работниками. В любом случае Майметс советует при появлении подозрений на чесотку связаться со своим семейным врачом.

Для заболевших работников разработан план лечения. «Мы позаботимся об этих сотрудниках клиники», - заверил Майметс. Он не знает точно, работники какого отделения заразились, но сказал, что из-за их болезни не будет отменена ни одна лечебная процедура.

Клиника ТУ: пациентам и посетителям больницы ничего не угрожает

На пресс-конференции представители больницы сообщили, что 44 заразившихся работника получают лечение и не могут никого заразить.

Пациент, с которого началась вспышка чесотки, до сих пор находится в отделение интенсивного лечения, поскольку у него также обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Он изолирован от других пациентов. Также больница предприняла дополнительные методы защиты, чтобы исключить дальнейшее распространение чесотки.

В отделение интенсивного лечения, где сейчас находится вышеупомянутый пациент, на данный момент больше не принимают других больных — их направляют в другие отделения интенсивного лечения, поэтому никто не остается без лечения и помощи.

Майметс заверил, что пациентам и посещающим их близким не грозит заражение.

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