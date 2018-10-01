Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

РеспубликаПочти полсотни работников Клиники ТУ заразились редким видом чесотки

Дата публикации: Сегодня, 09:40 Просмотрено: 93

Вчера Клиника Тартуского университета сообщила, что в больнице была констатирована вспышка чесотки. Сегодня директор службы инфекционного контроля Матти Майметс сказал Tartu Postimees, что редкой формой чесотки заразились 44 работника.

Почти полсотни работников Клиники ТУ заразились редким видом чесотки

В начале октября в клинику пришел пациент, от которого первые пострадавшие чесоткой и заразились. «Его клиническая картина была настолько нетипичной, что чесотку не диагностировали», - отметил Майметс. Поскольку пациент побывал в клинике кожных болезней, в главном здании клиники, в отделении интенсивного лечения, а еще его оперировали, с ним соприкасалось много работников.

Ни одно отделение, по словам Майметса, сейчас не закрыто, поскольку, по данным клиники, ни один другой пациент не заразился чесоткой. «Этот вид чесотки встречается очень редко и у тяжелых больных, а распространяется через прикосновение», - объясняет Майметс.

Клиника свяжется с пациентами, которые соприкасались с заболевшими медицинскими работниками. В любом случае Майметс советует при появлении подозрений на чесотку связаться со своим семейным врачом.

Для заболевших работников разработан план лечения. «Мы позаботимся об этих сотрудниках клиники», - заверил Майметс. Он не знает точно, работники какого отделения заразились, но сказал, что из-за их болезни не будет отменена ни одна лечебная процедура.

Клиника ТУ: пациентам и посетителям больницы ничего не угрожает

На пресс-конференции представители больницы сообщили, что 44 заразившихся работника получают лечение и не могут никого заразить.

Пациент, с которого началась вспышка чесотки, до сих пор находится в отделение интенсивного лечения, поскольку у него также обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Он изолирован от других пациентов. Также больница предприняла дополнительные методы защиты, чтобы исключить дальнейшее распространение чесотки.

В отделение интенсивного лечения, где сейчас находится вышеупомянутый пациент, на данный момент больше не принимают других больных — их направляют в другие отделения интенсивного лечения, поэтому никто не остается без лечения и помощи.

Майметс заверил, что пациентам и посещающим их близким не грозит заражение.

zdorovje.postimees.ee

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
один + один (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все