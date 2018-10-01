Совет Европы проверит состояние органов местного самоуправления в России

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Заместитель официального представителя Государственного департамента США Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты присоединились к Московскому механизму Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для расследования сообщений о нарушении прав человека в Чечне. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Сегодня в Вене, в ОБСЕ, США присоединились к коалиции из 16 стран, ссылающихся на Московский механизм, редкий дипломатический прием, предназначенный для изучения серьезных нарушений прав человека", - сказал Палладино. По его словам, подобный шаг со стороны США станет началом работы официальной международной миссии по установлению фактов притеснения людей в Чеченской республике.

"США и другие входящие в ОБСЕ страны неоднократно настаивали на том, чтобы Россия расследовала тревожные сообщения о внесудебных казнях, пытках, произвольных задержаниях и других нарушениях и злоупотреблениях в Чечне​", - подчеркнул он, добавив, что от Москвы неоднократно требовали привлечь к ответственности виновных в подобных злоупотреблениях, но российские власти не смогли дать существенный ответ на эти призывы.

Представитель США отметил, что нарушения прав человека отмечены в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, неправительственных правозащитных организаций и подозреваемых в терорроизме. "Поэтому США при содействии ОБСЕ продолжат работу с нашими европейскими партнерами, чтобы разоблачить нарушения прав человека в России", - заключил Палладино.

Кроме того, Европейский клуб экспертов местного самоуправления (МСУ) направил в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВ СЕ) информацию об ухудшении положения в российском местном самоуправлении. Эксперты клуба считают, что Россия не выполнила рекомендации Совета Европы 2010 года. В Мосгордуме и Совете Федерации заверили членов мониторинговой группы, что местная власть в РФ развивается в русле рекомендаций СЕ и Европейской хартии местного самоуправления. Об этом пишет "Коммерсант".

Европейский клуб экспертов МСУ ответил на 21 вопрос мониторинговой группы Конгресса местных и региональных властей СЕ, в частности о том, какие изменения нормативно-правовой базы в области МСУ проведены в РФ. КМРВ СЕ также ставил вопрос о том, увеличились ли в РФ объем полномочий местной власти и ее финансирование, гарантирована ли автономия органов МСУ, какие изменения произошли в избирательной системе РФ в связи с рекомендациями СЕ.

В подготовленных Европейским клубом экспертов МСУ ответах говорится, что с 2010 года положение МСУ в России только ухудшилось: изменения федерального и регионального законодательства в 2014-2017 годах, по сути, завершили огосударствление института местного самоуправления. Субъектам РФ дано право изымать у муниципалитетов полномочия, определять порядок формирования органов МСУ, а выборы мэра подменяются назначениями по представлению конкурсной комиссии, 50% членов которой делегирует губернатор.

Кроме того, настораживает факт уничтожения поселенческого уровня МСУ - любые территории теперь могут быть названы городскими округами, даже если там нет городских поселений. финансовое же положение МСУ ухудшилось: доля официально утвержденных для МСУ налогов (на имущество и землю) составляет 3% и 14,5% от всех доходов, а поступления в муниципалитеты НДФЛ снижены с 10% до 2%.

На основании всего этого авторы делают вывод о том, что все изменения в законодательстве направлены на уничтожение самостоятельности и автономии местной власти, а единственной выполненной рекомендацией Совета Европы 2010 года стало возвращение выборов губернаторов. Однако избрание независимых кандидатов главами регионов по-прежнему невозможно из-за муниципального фильтра.

Между тем член комитета по федеративным отношениям и МСУ Совета Федерации Анатолий Широков заявил, что "в целом Россия двигается в русле рекомендаций Совета Европы", а в Мосгордуме членам мониторинговой группы заявили, что в столице выполнены все рекомендации по расширению полномочий муниципальных депутатов. Теперь делегация Совета Европы намерена посетить столицы регионов РФ и составить новый доклад о состоянии российской демократии, который будет обнародован в 2019 году

В свою очередь, член Европейского клуба МСУ Ильдар Фасеев считает, что доклад мониторинговой группы вряд ли улучшит положение МСУ в России, а выполнять рекомендации СЕ никто не будет. "Наши власти не очень обращают внимание на Совет Европы, а сейчас отношения Совета Европы с Россией на грани разрыва", - отметил он.

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