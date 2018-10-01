Выборная кампания в Рийгикогу уже началась

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Появившиеся на улицах Нарвы рекламные баннеры ввели ряд горожан в ступор: а что происходит? Ничего особенного, просто началась предвыборная компания. Выборы в Рийгикогу пройдут 3 марта 2019 года, но активная фаза борьбы за избирателей уже началась.

Фото: Татьяна Завьялова

Мэр города Тармо Таммисте, идущий по списку Центристской партии, сказал журналистам на традиционном инфочасе, что список политиков по номерам ещё не определен, но он не будет слишком длинным.

- Те, кого вы видите на баннерах, и станут основными кандидатами, - пояснил Тармо Таммисте. И на вопрос журналистов ответил, что соседство на одном баннере с Михаилом Стальнухиным, сделавшим ряд жестких заявлений о нарвских властях в связи с темой школьного образования, его не смущает.

- У меня личных противоречий с Михаилом нет. Я знаю его мнение, но не бывает такого, чтобы внутри одной партии по всем вопросам все думали бы одинаково, - ответил Тармо Таммисте.

Кандидат в депутаты считает, что Юри Ратас как председатель партии сделал очень много для того, чтобы поменять имидж центристской партии, что привело центристов к власти.

Тармо Таммисте:

- Безусловно, центристы станут одной из потенциальных партий, которые после выборов будут принимать решение, с кем из союзников можно вступать в коалицию.

Согласно закону, 23 января 2019 года начнется период активной выборной кампании, в течение которого политическая внешняя реклама будет запрещена. Очевидно, кризис, который разразился в стане Центристской партии осенью этого года, когда ряд нарвских депутатов, прошедших в городское собрание по списку центристов, попал под подозрение в коррупции и принял решение выйти из партии после заявлений Юри Ратаса, приводит к тому, что центристы озаботились начать предвыборную кампанию несколько ранее обычного.

Софья БОБОРЕНКО