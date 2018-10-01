Daily Mirror: королева Елизавета II посадит на трон принца Чарльза через 3 года, но сама будет править до смерти

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Королева Великобритании Елизавета II планирует передать правление старшему сыну - принцу Уэльскому Чарльзу. Наследник может взойти на трон через три года, сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на книгу королевского корреспондента Роберта Джобсона "Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams" ("Чарльз в 70: Размышления, надежды и мечты").

Как утверждает газета, королева Великобритании Елизавета II хочет отойти от дел в возрасте 95 лет, сделав наследника принцем-регентом. Это означает, что "Чарльз станет королем во всех смыслах этого слова, однако формально Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти".

Сообщается, что королева и ее наследник проводят конфиденциальные встречи, а Чарльз получает копии документов, с которыми работает королева. Все это должно подготовить принца Уэльского к роли короля. Сама Елизавета весьма прагматично относится к своему преклонному возрасту и намерена сделать все, чтобы не допустить каких-либо сбоев в работе государственного аппарата в случае ее преждевременной кончины.

Согласно законодательным документам, регент должен быть старше 21 года, иметь британское подданство и проживать на территории Соединенного Королевства. Согласно этим правилам, единственным регентом был Георг IV (1762 - 1830), который правил c 1810 по 1820 годы после того, как серьезно заболел его отец Георг III (1738 - 1820). Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, Елизавета стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 21 апреля нынешнего года она отпраздновала свой 92-й день рождения. Принц Уэльский дольше всех в истории британской монархии дожидается очереди на трон. Он стал наследником в возрасте трех лет с начала правления Елизаветы II и остается им на протяжении почти 67 лет. Следующим в очереди наследования является старший сын Чарльза Уильям, герцог Кембриджский, далее - дети Уильяма: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Шестым в очереди является герцог Сассекский Гарри, а потенциальным седьмым - ребенок принца Гарри и Меган Маркл, который должен появиться на свет весной 2019 года.

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