Трамп назвал "безумной политикой" право на получение гражданства США по рождению

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Президент США Дональд Трамп продолжает активно критиковать принцип предоставления гражданства по рождению, за последнее время он касался этой темы уже неоднократно.

В минувший вторник глава государства заявил, что собирается издать указ, который отменит право на получение американского гражданства для детей мигрантов. Накануне, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, Трамп назвал действующее право получения американского гражданства "безумной политикой", которая ежегодно обходится бюджету страны в миллиарды долларов, передает The New York Times. Собравшиеся поддержали лидера страны одобрительными возгласами.

- Сколько стоит родить в США, что это дает и о чем забывают родители

"Демократы хотят продолжить автоматически предоставлять гражданство каждому ребенку, родившемуся [на территории США в семье] у нелегального иммигранта, даже если они находились на нашей земле лишь считаные секунды. Ежегодно сотни тысяч детей нелегальных иммигрантов автоматически становятся гражданами из-за этой безумной политики. Все они сразу же имеют право на получение всех преимуществ и благ американского гражданства ценой в миллиарды долларов [для бюджета страны] ежегодно", - отметил президент (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что дети мигрантов становятся гражданами США на всю оставшуюся жизнь.

Президент напомнил, что эта бездумная, по его мнению, политика привела к широкому распространению "родильного туризма" - практике, при которой беременные иностранки едут рожать в Соединенные Штаты ради получения гражданства.

"Конгресс никогда не принимал законов, предоставляющих право гражданства по рождению нелегальным иммигрантам, а конституция не предусматривает это, поскольку нелегальные иммигранты не подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов", - подытожил Трамп.

Накануне глава государства также написал в Twitter, что 14-я поправка к Конституции США не содержит положений, которые предусматривали бы право на предоставление американского гражданства только на основании того, что человек родился на территории Соединенных Штатов.

"Так называемое гражданство по праву рождения, которое обходится нашей стране в миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет так или иначе прекращено. Оно не предусмотрено 14-й поправкой из-за слов "подчиненные юрисдикции оных". Многие правоведы с этим согласны", - написал он.

В настоящее время в американском праве действует правило получения гражданства США по так называемому праву почвы. Положение основано на 14-й поправке к Конституции США, принятой еще в 1868 году, в тексте которой говорится: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Трамп в последние дни дал понять, что настроен решительно и намерен так или иначе прекратить эту практику. Вице-президент США Майкл Пенс в свою очередь назвал право на получение гражданства США по рождению магнитом, притягивающим в страну нелегалов. Коллега президента по Республиканской партии, сенатор Линдси Грэм сообщил, что планирует внести на рассмотрение конгресса законопроект об отмене права получения гражданства по рождению.

Поводом для громких заявлений стало приближение каравана мигрантов из Мексики с границам США численностью более 7,2 тысячи человек. Колонну составляют выходцы из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики. 30 октября Пентагон подтвердил, что к границе США и Мексики будут направлены более пяти тысяч военных для сдерживания волны мигрантов.

Накануне стало известно, что Трамп распорядился значительно усилить военное присутствие на границе с Мексикой. Контингент американских военнослужащих увеличат до 15 тысяч человек.

Сколько стоит родить в США, что это дает и о чем забывают родители

В число иностранцев, стремящихся родить ребенка в США ради получения гражданства, входят и состоятельные россияне. Как писало издание The Daily Beast, семей, которые "стекаются в США из-за мягкого климата, превосходных медицинских услуг и, самое важное, права на американское гражданство при рождении ребенка", ежегодно насчитываются сотни.

В статье говорилось, что бэби-туризм - отрасль, переживающая бум благодаря растущему среднему и высшему классу в России и Китае. У этих семей нет планов работать в США, как и платить американские налоги. Скорее, американское гражданство - дополнительная гарантия безопасности. Это также дает их детям возможность попытаться получить финансовую помощь в американских школах и более легкий доступ к работе в США.

Гражданам США доступен безвизовый въезд (или получение визы по прибытии) в 175 стран мира. Учеба в США для граждан гораздо дешевле, чем для иностранцев, отмечает Русская служба BBC. Кроме того, россиян, выбирающих возможность родить в США, привлекает качественная медицина за рубежом.

Роды в США популярны среди богатых россиян. В США рожали Кристина Орбакайте, Ляйсан Утяшева, Ольга Шелест, Анна Седокова, певица Глюкоза и другие знаменитости.

Однако у американского гражданства есть заметный недостаток: с 18 лет гражданин обязан ежегодно подавать налоговую декларацию, а если его доход превышает определенную сумму, то и платить подоходный налог в казну США - и неважно, в какой стране он живет и получает зарплату. Но многие родители об этом не думают заранее, говорится в статье.

Для получения визы на роды россиянки заручаются приглашениями от конкретной больницы или врача, которого они выбрали. На основании этой бумаги консульства выдают медицинскую визу B1/B2 - она же и туристическая, так что сейчас можно въехать туристом и родить в США, не предупреждая консульство о своих намерениях.

Одно из популярных направлений у россиян - Майами, где роды стоят дешевле всего. Также россияне ездят для этих целей в Лос-Анджелес, реже - в Нью-Йорк. Роженице приходится провести в США от 3 до 6 месяцев: рекомендуется прилетать за два месяца до родов, а документы на родившегося ребенка придется оформлять еще около двух месяцев.

Русская служба ВВС приводит примерные цены на роды: врачу - 5000 долларов, анестезия во время схваток - 1250, палата и другие услуги госпиталя - 3500 долларов. К этому прибавляется стоимость жилья, авиабилетов, детских вещей. Некоторые россияне тратят в общей сложности на роды в США около 60 тысяч долларов.

Организовать поездку могут фирмы-посредники, которые помогают получить визу, найти жилье и врачей. Так, в одной такой компании стоимость пакета (врач, роды, переводчики при родах, оформление документов) составляет около 13 тысяч долларов (около 850 тысяч рублей). Еще одна фирма только за сопровождение и помощь с документами берет от 7 тысяч долларов, услуги больницы в эту сумму не входят. Некоторые россиянки предпочитают все организовывать сами.

Согласно подсчетам американского Центра иммиграционных исследований, в США ежегодно рождается 36 тысяч детей иностранцев. Если Трамп решит на законодательном уровне урезать право получения гражданства, россияне и другие иностранцы больше не смогут обеспечивать своих детей гражданством США просто по праву почвы.

Среди стран, где новорожденный получает гражданство по рождению, помимо США, - Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина и другие страны Центральной и Южной Америки.

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