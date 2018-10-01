В Венеции самое сильное наводнение за последние 40 лет

В миреВ Венеции самое сильное наводнение за последние 40 лет
Дата публикации: Вчера, 16:42 Просмотрено: 126
Как сообщает портал rus.err.ee, из-за сильных дождей и штормового ветра уровень воды в Венеции поднялся на 1,56 метра.
Фото: Mirco Toniolo/AGF/SIPA/Scanpix
Речь идет о максимальном подъеме воды с декабря 1979 года.
Под водой оказалось 77% исторической части города.
В других регионах Италии непогода привела к отключениям электричества — без света остались несколько сотен тысяч домохозяйств.
В Риме отменены занятия в школах, в Генуе возникли перебои в движении поездов.
Источник: rus.err.ee