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В миреВ Венеции самое сильное наводнение за последние 40 лет

Дата публикации: Вчера, 16:42 Просмотрено: 126

Как сообщает портал rus.err.ee, из-за сильных дождей и штормового ветра уровень воды в Венеции поднялся на 1,56 метра.

В Венеции самое сильное наводнение за последние 40 лет

Фото: Mirco Toniolo/AGF/SIPA/Scanpix

Речь идет о максимальном подъеме воды с декабря 1979 года.

Под водой оказалось 77% исторической части города.

В других регионах Италии непогода привела к отключениям электричества — без света остались несколько сотен тысяч домохозяйств.

В Риме отменены занятия в школах, в Генуе возникли перебои в движении поездов.

Источник: rus.err.ee

 

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