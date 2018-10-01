Силламяэ покидает Союз балтийских городов

Дата публикации: Вчера, 16:05 Просмотрено: 102

Силламяэ решил выйти из Союза балтийских городов - добровольной неправительственной организации, направленной на содействие сотрудничеству и обмену опытом между городами региона Балтийского моря.

Фото: архив "ВП"

Силламяэ стал членом союза еще в 1998 году, но теперь посчитал, что дальнейшее пребывание в рядах организации не целесообразно.

В Союзе насчитывается около 100 городов из 10 стран - Дании, Финляндии, Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и России.

От Эстонии членами организации являются 10 городов, среди которых в том числе Таллинн, Тарту, Нарва и Пярну.

Вопрос о выходе Силламяэ из организации на своем заседании во вторник, 30 октября, обсудит местное горсобрание.

Источник: rus.err.ee