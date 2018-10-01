В третьем квартале доход от продаж Eesti Energia был выше, чем в третьем квартале прошлого года

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Доход от продаж Eesti Energia составил в третьем квартале 199,7 миллионов евро, что на 26,7% больше, чем в 2017 году. Коммерческая прибыль до вычета расходов (EBITDA) составила 58,4 миллионов евро, увеличившись за год на 8,1%. Чистая прибыль составила 10,9 миллионов евро.

«По сравнению с прошлым годом выросли объемы продажи всех наших основных продуктов. Более высокие доходы от продажи электроэнергии и жидких топлив были обусловлены как ростом объемов продаж, так и повышением рыночных цен. Влияние снижения тарифа на сетевую услугу на 9 процентов по большей части было компенсировано ростом объема продаж. Доход от продажи других продуктов в основном вырос по причине более высоких доходов от продажи сланца. Теплая погода привела к снижению доходов от продажи тепловой и газовой энергии», – отметил финансовый ди⁠ректор Eesti Energia Андри Авила.

В третьем квартале концерн произвел 2 181 гигаватт-час электроэнергии, что превысило потребление Эстонии на 377 гигаватт-часов. В общей сложности в Эстонии было произведено 2 538 гигаватт-часов электроэнергии, что превышает потребление на 733 гигаватт-часа. Концерн Eesti Energia произвел 86% от общего объема производства энергии Эстонии.

«Мы произвели на 3,8% больше электроэнергии, чем год назад. Этому поспособствовала более высокая рыночная цена по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Мы произвели 77,3 гигаватт-часа возобновляемой энергии, из которых предприятие Enefit Green произвело 64,4 гигаватт-часа. По сравнению с прошлым годом объем производства Enefit Green вырос на 12%», – поясняет Авила. Большую часть производства возобновляемой энергии составили парки ветрогенераторов, которые благодаря хорошим ветряным условиям произвели 47,7 гигаватт-часа электроэнергии, то есть на 18% больше, чем годом ранее.

Доход от продажи сетевой услуги снизился по сравнению с прошлым годом на 0,8%, но объем продаж увеличился на 1,3%. Средняя продолжительность вызванных неисправностями перебоев с электричеством была по причине более ветреной погоды на 12,4 минуты дольше, чем год назад, то есть 52,6 минуты. По словам Авила, перебои с электроэнергией помогает уменьшить замена оголенных проводов на погодоустойчивые кабели: в конце прошлого квартала доля погодоустойчивой сети в сети низкого напряжения Elektrilevi составила 87%, а в сети среднего напряжения – 38%.

«В завершившийся период у нас есть для клиентов и хорошая новость: Департамент конкуренции одобрил ходатайство Elektrilevi о снижении сетевой платы с нового года в среднем на 8 процентов. Это дополнение к 9-процентному снижению цены, произошедшему в результате двух изменений цены в прошлом году», – отметил Авила, уточнив, что при снижении сетевой платы важную роль играют и наши клиенты, которые отказались от ненужных мощностей, позволив тем самым Elektrilevi сэкономить на операционных расходах.

Жидких топлив по сравнению с тем же периодом прошлого года концерн Eesti Energia произвел на 45,6% больше, в общей сложности 103,6 тысяч тонн.

«Объем производства вырос благодаря более высокой надежности работы заводов масел и более короткой продолжительности работ по обслуживанию и ремонту Enefit280. В сфере производства масел это был один из самых успешных кварталов за всю историю», – говорит Авила.

Жидких топлив мы продали 79,5 тысяч тонн, заработав доход от продаж в размере 20,7 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года доход от продаж жидких топлив увеличился на 35,5%. По словам Авила, по сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж вырос на 9,3%.

В третьем квартале мы инвестировали в общей сложности 65 миллионов евро, треть этой суммы составил последний платеж за электростанцию Аувере.

Eesti Energia AS