Ассанж обвинил Эквадор в намерении выдать его США

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Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, что власти Эквадора стремятся лишить его права убежища и выдать Вашингтону.

Ассанж сделал подобное заявление из посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывается, в режиме телеконференции. Она была организована в рамках его выступления на суде в столице Эквадора Кито, передает Reuters. В ходе заседания рассматривался иск против эквадорских властей, подданный от имени Ассанжа его адвокатами.

Отметим, через несколько часов суд эквадорской провинции Пичинча отклонил иск, сообщила в понедельник газета El Comercio. По информации издания, суд счел аргументы истца неправомерными.

19 октября WikiLeaks сообщила на своей официальной странице в Twitter, что Джулиан Ассанж инициировал судебное разбирательство, в котором он обвиняет правительство Эквадора в нарушении его основных прав и свобод. Адвокаты Ассанжа оспаривали законность ограничений, наложенных на основателя WikiLeaks во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Также стало известно, что представлять в суде Ассанжа будет испанский адвокат Бальтасар Гарсон.

Подготовленный эквадорскими чиновниками протокол обязывает всех, кто желает увидеться с основателем WikiLeaks, в том числе представителей его защиты, раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, серийные номера смартфонов и планшетов. При этом правительство Эквадора оставило за собой право "делиться этой информацией".

По словам Ассанжа, он считает подобные требования признаком того, что эквадорские власти намерены вынудить его покинуть посольство страны в Лондоне. Основатель WikiLeaks также высказал мнение, что эквадорский президент Ленин Морено уже принял решение прекратить предоставление ему убежища, однако пока не отдал такое указание официально.

Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо в ходе слушаний прервал Ассанжа и предупредил его, что он не должен делать политических заявлений в суде, передает ТАСС. Сальвадор Креспо в ходе заседания суда не ответил на обвинения Ассанжа, однако на прошлой неделе он заявил прессе, что основатель WikiLeaks может оставаться в посольстве, если будет соблюдать выставленные ему условия.

Британская пресса сообщила в минувшую пятницу со ссылкой на представляющего интересы Ассанжа адвоката Карлоса Поведу, что основатель Wikileaks готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне в случае предоставления гарантий, что ему не грозит экстрадиция в США. Если же Ассанжа передадут властям Великобритании - ему грозит три-шесть месяцев тюремного заключения за нарушение условий своего освобождения под залог, сказал Поведа.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

В марте этого года власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks средств коммуникации - доступа в интернет и телефонной связи. Этот шаг в Кито объяснили тем, что Ассанж продолжал делать политические заявления.

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