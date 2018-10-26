"Коммерсант": керченский стрелок имел на аватарке портрет серийного убийцы и наложил схему колледжа на скриншот компьютерной "стрелялки"

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Хотя знакомые в основном характеризуют керченского стрелка Владислава Рослякова, устроившего бойню в политехническом колледже, как тихого и замкнутого подростка, его замкнутость оказалась скорее чертой характера, свойственной серийным убийцам.

Собственно, серийные маньяки и входили в круг интересов Рослякова, пишет "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники 26 октября.

Отец одногруппника стрелка Игорь Парасич рассказал оперативникам, что над Росляковым никто не издевался, потому что это была "очень спокойная группа с нормальными ребятами", а он сам, в случае чего, мог постоять за себя. Мужчина также рассказал со слов своего сына, что последние два дня керченский стрелок не приходил на занятия, ссылаясь на болезнь, хотя ранее старался не пропускать учебу и учился в основном на "хорошо" и "отлично".

"На первом курсе, когда Саня (сын Игоря Парасича. - Прим. NEWSru.com) с ним плотно общался, убийца неоднократно с восторгом ему рассказывал о фильме "Класс" (его сюжет был навеян событиями в американской школе "Колумбайн", где два подростка в 1999 году застрелили 13 человек, покончив затем жизнь самоубийством. - Прим. NEWSru.com) и еще каких-то подобных. Он вообще очень часто съезжал на подобные темы", - рассказал Игорь Парасич.

Кроме того, оказалось, что в 2017 году Рослякова чуть не выгнали из колледжа после того, как он распылил в учебном заведении перечный газ.

Следователи, изучившие компьютер Владислава Рослякова, узнали, что перед нападением он нарисовал своеобразный электронный коллаж: на фон скриншота "игры-стрелялки" Doom наложил изображения коридоров и помещений родного колледжа.

Сейчас специалисты проводят экспертизу, которая должна установить, совершал ли Росляков убийства, руководствуясь именно этой схемой, найденной на флешке в его сумке. При этом следствие не исключает, что Росляков после бойни собирался сжечь здание колледжа. В найденной при нем сумке помимо 10 небольших самодельных взрывных устройств "метательного типа" и оставшихся 13 патронов к ружью находилась бутылка с "коктейлем Молотова".

Росляков был поклонником маньяка, за семь лет убившего 52 человека

Также следователи узнали, что Росляков посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты. А в качестве аватарки в своем Telegram юноша использовал фото маньяка Анатолия Оноприенко, который за семь лет убил 52 человека, был осужден к пожизненному сроку и в 2013 году скончался в Житомирской тюрьме.

Среди наиболее частых запросов в строке поиска браузера на компьютере Рослякова были "дробовик", "террор", "террорист", "Сайга", "охолощенный, переоборудование", "ИГИЛ* казни" и тому подобные. Стрелок также просматривал видео в интернете с изображением различных расправ, в частности расчленения людей. Его аккаунт в Twitter назывался "Хочу умереть". Следствие полагает, что Росляков мог переписываться с экстремистами на Украине по темам изготовления бомб.

По мнению психиатра-криминалист Михаила Виноградова, Росляков с детства мог страдать шизофренией. Кроме того, по словам эксперта, налицо суицидальные наклонности, при которых человек хочет уйти из жизни, "прихватив кого-то с собой". Виноградов полагает, что Рослякова "упустили семья и школа" - он просто был не нужен пьющему отцу и матери, связанной с запрещенной в России сектой "Свидетели Иеговы".

А психологи в школе или колледже его просто "просмотрели", хотя, как считает эксперт, обязаны были заметить его склонность к насилию. Кроме того, продавцы оружейного магазина по логике должны были бы сообщить в полицию о том, что молодой человек, которому едва исполнилось 18 лет, покупает патроны сотнями - такого количества не нужно даже опытным охотникам.

17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек. Около 50 человек были госпитализированы. Нападавший покончил с собой в библиотеке. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".

25 октября сайт Министерства труда и соцзащиты Крыма сообщил, что 20 семьям погибших власти выплатили 39,5 миллиона рублей и единовременные пособия на погребение на общую сумму 360 тысяч рублей. Средства взяты из резервных фондов правительства РФ и Совета министров Республики Крым.

В больницах Симферополя и Керчи остаются 24 пострадавших от действий Рослякова. Состояние пациентов стабильное и опасений не вызывает, сообщили РИА "Новости" в Минздраве региона 26 октября. у всех пациентов наблюдается положительная динамика в выздоровлении.

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